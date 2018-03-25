Россияне Даянов и Мыскин стали победителями первого в истории ЧЕ по волейболу на снегу

В финальном матче российские волейболисты обыграли пару из Германии со счетом 3−0. За ходом решающей игры наблюдало более 500 человек. Победители получили вознаграждение в размере трех тысяч евро.

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«Несмотря на счет, финальная игра получилась очень тяжелой. Мы с соперником шли очко в очко на протяжении всего финального матча», — сказал Даянов ТАСС.

«Если честно, то даже не верится, что мы стали чемпионами. С первой же игры на турнире стало ясно, что все соперники будут тяжелыми, а легко не будет. Сейчас мы счастливы, спасибо всем, кто поддерживал», — добавил Мыскин.