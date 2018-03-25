Россияне Даянов и Мыскин стали победителями первого в истории ЧЕ по волейболу на снегу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Дочь Пескова умилила соцсети архивным снимком с отцом
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Гибралтар0
Латвия0
Биатлон. Биатлон
идет
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Футбол. Сборные
18:30
Кувейт
Камерун
Футбол. Сборные
19:00
Фарерские острова
Лихтенштейн
Хоккей. НХЛ
19:30
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Сборные
15:30
Словакия3
Таиланд2
Биатлон. Биатлон
15:00
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор7
Салават Юлаев1
Футбол. Сборные
12:30
ОАЭ0
Габон1
Футбол. Сборные
23:00
Доминиканская Республика
Сент-Киттс и Невис
Футбол. Сборные
26.03
Ямайка
Антигуа и Барбуда
Хоккей. НХЛ
26.03
Даллас Старз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
26.03
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
26.03
Миннесота Уайлд
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.03
Эдмонтон Ойлерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз3
Лос-Анджелес Кингз2
Все события
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
«Не нужно себя заранее хоронить». Сборная России перед Францией
«Трактор» разгромил «Салават Юлаев», счёт в серии КГ — 3-3
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
16:27 (мск), источник: ТАСС

Россияне Даянов и Мыскин стали победителями первого в истории ЧЕ по волейболу на снегу

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Волейболисты сборной России Руслан Даянов и Тарас Мыскин стали победителями первого в истории чемпионата Европы по волейболу на снегу, который состоялся в Австрии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В финальном матче российские волейболисты обыграли пару из Германии со счетом 3−0. За ходом решающей игры наблюдало более 500 человек. Победители получили вознаграждение в размере трех тысяч евро.

Читайте также
Показательные матчи по снежному волейболу пройдут на Олимпиаде в Пхёнчхане

«Несмотря на счет, финальная игра получилась очень тяжелой. Мы с соперником шли очко в очко на протяжении всего финального матча», — сказал Даянов ТАСС.

«Если честно, то даже не верится, что мы стали чемпионами. С первой же игры на турнире стало ясно, что все соперники будут тяжелыми, а легко не будет. Сейчас мы счастливы, спасибо всем, кто поддерживал», — добавил Мыскин.

В 2016 году в Европе впервые в истории прошла серия из трех официальных турниров по волейболу на снегу. В декабре 2016 года волейбол на снегу был официально признан видом спорта в России.

 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Цветков — чемпион. Шипулин — круче. Биатлонисты осчастливили РФ
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
«Не нужно себя заранее хоронить». Сборная России перед Францией
Кубок Гагарина. Уфимский цирк на выезде
МЮ выделит Моуринью 200 миллионов на покупку звезд «Реала» и ПСЖ
Мякяряйнен или Кузьмина? Масс-старт станет финальной схваткой за большой глобус
Травма Зобнина. Что об этом известно
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь