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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фридрихсхафен» победил «Берлин» и вышел в «раунд 6» плей-офф Лиги чемпионов

«Фридрихсхафен» в ответном матче немецкого противостояния в «раунде 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на своей площадке в трёх партиях переиграл «Берлин».

Самым результативным волейболистом встречи стал Пол Кэрролл из «Берлина», набравший 20 очков.

В первой встрече также сильнее были подопечные Витала Хэйнена, победившие в пяти сетах. За выход в «Финал четырёх» турнира немецкая команда поспорит с польской «Заксой».

Лига чемпионов. Мужчины
Плей-офф. «Раунд 12». Ответный матч

«Фридрихсхафен» (Германия) — «Берлин» (Германия) — 3:0 (25:19, 25:23, 25:22).
Первый матч: 3:2.

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