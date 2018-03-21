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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Отомстили! «Локомотив» пережил судейский удар и убрал «Нолико» с дороги

Сибиряки потратили массу нервов в ответной битве с «Нолико», но добрались до «золотого сета», выиграли его и остались в Лиге чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

На прошедшей неделе новосибирский «Локомотив» проиграл вторую встречу московскому «Динамо» и завершил борьбу за медали российской Суперлиги. Оставалось сосредоточиться на Лиге чемпионов, где у подопечных Пламена Константинова многое получалось в этом сезоне. Ирония в том, что в стартовом матче «раунда 12» с бельгийским «Нолико» тренерский штаб новосибирцев дал отдохнуть ряду игроков основы, рассчитывая оставить силы на противостояние с «Динамо». План не оправдался. «Локомотив» проиграл и москвичам, и бельгийцам.

В Новосибирске команда Константинова, проигравшая в Бельгии со счётом 0:3, поставила себя в непростое положение. Права на ошибку у них, по сути, не было. А ещё «Локомотив» в гостевом матче столкнулся с очень спорными судейскими решениями, которые напрямую повлияли на результат. Наверняка это было дополнительной мотивацией для новосибирских волейболистов, которые желали ответить на несправедливость уверенной победой. Букмекеры не сомневались в победе «Локомотива». Всё вроде бы позволяло надеяться на благоприятный итог.

«Нолико» сразу готовился к «золотому сету»?

«Локомотив» начал первый сет чуть увереннее соперника. Многие атаки доходили до пола. Неплохо смотрелся вернувшийся несколько недель назад в команду Маркус Нильссон. При этом на первый технический перерыв хозяева ушли при небольшом преимуществе в счёте — 8:7. А вот после паузы на подаче Арслана Экши «Локомотив» сделал решающий рывок в первой партии. Новосибирцы набрали восемь очков подряд и цифры на табло 8:8 превратились в 16:8 ко второму техническому тайм-ауту. Не было никаких сомнений, что подопечные Константинова уверенно доведут сет до победы.

«Нолико» как будто бы готовился к «золотому сету». Было похоже, что бельгийцы морально готовы к тому, чтобы отдать первые три партии более мощному сопернику. Они рисковали там, где можно было сыграть понадёжнее, пробовали различные тактические схемы. Имея гандикап в три сета, бельгийцы вполне могли себе это позволить. Но разве это должно было волновать «Локомотив», который шёл к своей цели. 25:18 — итог первой партии, где у «Нолико» не было шансов зацепиться за результат.

Всё по сценарию

В начале второго сета «Нолико» попытался навязать свою игру «Локомотиву» и даже какое-то время вёл в счёте. Но уже к первому техническому перерыву во второй партии новосибирцы вернули себе лидерство — 8:6. Продолжал успешно атаковать Маркус Нильссон, Ильяс Куркаев отметился классной атакой первой темпом. Помогли также и несколько ошибок бельгийцев на подаче. После паузы Алексей Родичев и дважды Куркаев успешно блокировали атаки волейболистов «Нолико», чем заставили главного тренера гостей Джоэля Бэнкса взять тайм-аут.

Не помогло. «Локомотив» добился комфортного преимущество в четыре очка ко второму техническому перерыву — 16:12. При этом не покидало ощущение, что «Нолико» не выкладывался на полную катушку, оставляя резерв сил на решающий момент в матче. В какой-то степени это сказывалось и на действиях новосибирцев, которые тоже всё прекрасно понимали и порой позволяли себе секундную расслабленность. Благодаря этому бельгийцы приблизились к хозяевам на расстояние одного очка — 16:17. Подопечные Константинова тут же прибавили и довели вторую партию до победы — 25:22.

Нервы, нервы, нервы

Третий сет начался уже по привычному сценарию — «Нолико» ведёт в счёте, а потом «Локомотив» постепенно добавляет и добивается перевеса в свою пользу. На первый технический перерыв в этой партии новосибирцы ушли с преимуществом в два очка. Казалось, что всё и на этот раз сложится удачно для хозяев, однако у «Нолико» было альтернативное мнение на этот счёт. Гости после второго технического тайма-аута перехватили инициативу и довольно неожиданно довели третий сет до победы — 25:19. Таким образом, «Локомотив» исчерпал последнее права на ошибку. Если подопечные Константинова хотели пройти дальше, то надо было собираться здесь и сейчас. Другого шанса просто не было.

Понимали это и волейболисты «Нолико», почувствовавшие запах победы. Четвёртый сет проходил в напряжённой борьбе, где каждое набранное очко имело большое значение. Ни одной из команд не удавалось создать себе комфортный отрыв. «Локомотив» очень старался, но многие атаки давали подопечным Константинова с большим трудом. И, тем не менее, в самой концовке новосибирцы путём невероятных усилий добились успеха в этой партии — 26:24. Зрителей ждал «золотой сет».

Кульминация противостояния российского и бельгийского клуба получилась что надо. «Локомотив» пытался создать небольшой отрыв, но гости до поры до времени находили силы вернуться в игру. А вот в концовке не сумели. Новосибирцы сделали решающее ускорение именно тогда, когда это было необходимо. «Золотой сет» завершился победой подопечных Константинова со счётом 15:12. «Локомотив» продолжает классную европейскую кампанию и уже добрался до «раунда шести» в Лиге чемпионов, хотя стоит признать, что по игре определённые вопросы к новосибирцам остались.

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