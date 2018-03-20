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21:45 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» впервые пробились в финал континентального турнира — Кубка ЕКВ

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» впервые пробились в финал континентального турнира — Кубка ЕКВ. По сумме двух полуфинальных встреч чемпионки Беларуси победили немецкий «Штутгарт», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

После выездной виктории в первом полуфинальном поединке с результатом 3:2 сегодняшний домашний матч подопечные Виктора Гончарова начали неудачно. Из-за сильного волнения белорусские волейболистки допускали немало ошибок и уступили первую партию со счетом 19:25. Второй сет также остался за немецкой командой — 25:20, и только в третьей партии минчанки сумели выиграть — 25:23. Этот успех воодушевил хозяек площадки, и при громовой поддержке болельщиков они сумели взять и четвертый сет с тем же счетом 25:23. Пятую партию выиграли гостьи — 15:2, и счет стал 3:2 в их пользу. Судьба путевки в финал решалась в «золотой» партии, в которой нервы оказались сильнее у белорусских волейболисток — 15:8.

После этой успешной игры Виктор Гончаров сказал, что гордится своими подопечными, которые сумели проявить невероятные волевые качества. Уступая 0:2, команда не опустила руки и доказала, что не случайно прошла это еврокубковый путь и вышла в финал, подчеркнул наставник «Минчанки».

Теперь в решающих поединках за второй по значимости трофей европейского клубного волейбола (после Лиги чемпионов) команда Виктора Гончарова встретится с турецким клубом «Экзачибаши», который в полуфинале дважды разгромил немецкий «Шверин» с «сухим» счетом 3:0. Первый матч финальной серии за почетный трофей состоится 3 апреля в Минске, ответный — 10 апреля в Стамбуле.

Выход в финал Кубка ЕКВ — самое значимое достижение белорусских волейбольных клубов с 1987 года, когда минский «Коммунальник» стал обладателем Кубка кубков.

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