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11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кузбасс» — новая сила в российском волейболе? Как прошли четвертьфиналы

«Кузбасс» уверенно разобрался с «Белогорьем», «Динамо» ответило «Локомотиву» за Лигу чемпионов, а два «Зенита» могут встретиться в финале.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на то что ни в одной из четвертьфинальных серий в мужской волейбольной Суперлиге не потребовалось проводить третий матч, все противостояния не были лишены интриги. «Нова» дала бой казанскому «Зениту», московское «Динамо» сумело взять реванш у новосибирского «Локомотива» за поражения в Лиге чемпионов, питерский «Зенит» с первого сезона всерьёз взялся за дело и выбил обладающий мощным составом «Факел», а кемеровский «Кузбасс» настолько уверенно разобрался с «Белогорьем», что показалось, что так и должно быть.

Победа «Кузбасса» над «Белогорьем» — уже не сенсация

Если победу кемеровчан в первом матче четвертьфинальной серии в Белгороде со счётом 3:0 ещё можно было с натяжкой отнести в разряд сенсаций, то уверенный успех подопечных Туомаса Саммелвуо в ответной встрече не оставил сомнений в закономерности выхода «Кузбасса» в полуфинал Суперлиги. Ключевым моментом второго матча, безусловно, стал первый сет, в котором «Белогорье» вело со счётом 24:19, но умудрилось проиграть партию — 25:27. Новый старший тренер белгородцев Александр Косарев после завершения встречи посетовал на то, что его подопечные в очередной раз не справились с подачей соперника.

Вообще, подача — один из главных козырей самих белгородцев, но в решающих матчах сезона этот козырь превратился в обузу. Во втором и третьем сетах «Белогорье» сопротивлялось уже по инерции. Поймавших кураж кемеровчан было не остановить. Когда Тавасиев точной атакой завершил эту игру, весь зал в Кемерово вскочил со своих мест в порыве радости. Зрители увидели, что на их глазах родилась новая сила в российском волейболе, которая наверняка потреплет нервы казанскому «Зениту» в полуфинале. А вот «Белогорью» предстоит многое поменять в межсезонье, иначе никак.

«Нова» довольна серией с Казанью

Казанский «Зенит» в четвертьфинале столкнулся с серьёзным сопротивлением в лице «Новы». Вероятно, подопечные Владимира Алекно допустили некую недооценку соперника, который в последний момент попал в плей-офф. Казанцы с некоторым трудом выиграли первый матч серии у себя дома, а в ответной встрече перспектива поражения была ещё реальнее. Хотя начиналось всё во втором матче, на первый взгляд, буднично. «Зенит» уверенно выиграл первый сет со счётом 25:15, представ той самой командой, которую боятся во всём мире.

А вот во втором сете за дело взялась уже «Нова». Подопечные Константина Брянского в нервной концовке вырвали победу со счётом 25:23. Эйсом в решающий момент отметился Свентицкис. Третий сет должен был определить вектор направления этой игры. Всё вновь решалось в концовке, где сказалось отсутствие опыта больших матчей у «Новы». Атака Шкулявичуса в аут, и в итоге 27:25 в пользу казанцев. В четвёртой партии хозяева и не думали сдаваться, но на этот раз Вильфредо Леон взял инициативу в свои руки и принёс «Зениту» победу в сете, матче и серии. Подопечные Алекно выиграли это противостояние, однако «Нова» вправе быть абсолютно довольной своей игрой в четвертьфинале и вообще во всём сезоне. Будем интересно понаблюдать за дальнейшим развитием этой команды.

Питер теперь и волейбольный город

Заполненные до отказа трибуны «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге в очередной раз дали понять, что волейбол пришёл в северную столицу всерьёз и надолго. Образованная с нуля команда уже выдала прекрасный сезон, но каждый в клубе уверен, что это ещё не предел. Неделю назад в Новом Уренгое подопечные Александра Климкина выиграли во многом за счёт подачи — 13 эйсов против 4 у «Факела». В ответной встрече этот компонент не сразу наладился у «Зенита». Вообще, начало игры было очень нервным с обеих сторон, количество невынужденных ошибок зашкаливало. Первыми собрались хозяева, взявшие стартовый сет со счётом 25:21.

Ключевой стала вторая партия, где в сумасшедшей концовке на «больше-меньше» верх вновь взяли питерские волейболисты — 30:28. В третьей сете «Факел» вёл со счётом 20:17, но хозяева при неистовой поддержке болельщиков вернулись в игру, а завершил партию Камехо подачей на вылет. «Зенит» добился очередного исторического достижения. Команда Климкина уже в полуфинале и имеет неплохие шансы в первый же год существования завоевать медали чемпионата России. «Факел» явно рассчитывал на большее в этом сезоне, но не сумел подойти к решающим встречам в оптимальной форме.

«Динамо» ответило «Локомотиву» за Лигу чемпионов

Завершало четвертьфинальный раунд плей-офф противостояние московского «Динамо» и новосибирского «Локомотива». Соперники в этом сезоне зарубились между собой не только в чемпионате России, но и в Лиге чемпионов, где новосибирцы были сильнее москвичей и не пустили тех в следующий раунд. Интересно, но в рамках Суперлиги верх дважды брали волейболисты «Динамо». Вот и в плей-офф подопечные Бориса Колчина решили не прерывать приятную для себя тенденцию и в обеих встречах четвертьфинала праздновали успех.

Ключевую роль в победе москвичей сыграла подача, с которой подопечные Пламена Константинова совершенно не справились. Первые два сета остались за «Динамо», а вот в третьем новосибирцы подарили своим болельщикам шанс на спасение, выиграв партию со счётом 26:24. Однако счастье «Локомотива» длилось совсем недолго. В четвёртом сете москвичи попросту уничтожили соперники. Счёт 25:13 говорит сам за себя. Новосибирский клуб ещё продолжает борьбу в Лиге чемпионов и теперь будет искать шансы в турнире, где у него получалось гораздо лучше, чем в национальном чемпионате. А «Динамо» с Колчиным сразится с питерским «Зенитом» за выход в финал, и это точно будет знатная заруба.

Александр Говоров

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