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18 марта, источник: Спорт-Экспресс

Дальше без «Белогорья» и «Локо»

«Железные» претенденты на награды мужского чемпионата России выбыли из борьбы в четвертьфинале плей-офф.

Источник: Спорт-Экспресс

¼ финала

Белогорье — Кузбасс — 0:3 (22:25, 19:25, 25:27). Кузбасс — Белогорье — 3:0 (27:25, 25:20, 25:18).

Зенит-Казань — Нова — 3:1 (30:28, 26:28, 25:18, 25:14). Нова — Зенит-Казань — 1:3 (15:25, 25:23, 25:27, 21:25).

Факел — Зенит СПб — 0:3 (22:25, 19:25, 20:25). Зенит СПб — Факел — 3:0 (25:21, 30:28, 22:25).

Динамо М — Локомотив — 3:1 (25:20, 23:25, 26:24, 25:18). Локомотив — Динамо М — 1:3 (17:25, 22:25, 26:24, 13:25).

Пары ½ финала
Зенит-Казань — Кузбасс
Динамо М — Зенит СПб.

Первые полуфинальные матчи будут сыграны 31 марта, вторые — 7 апреля. Если понадобятся третьи, то они состоятся 14 апреля.

В мужском чемпионате России по волейболу определились полуфиналисты. В четверку команд, которые гарантировали в следующем сезоне участие в еврокубках, не попали белгородское «Белогорье» и новосибирский «Локомотив». Перед началом сезона такой расклад казался невероятным. А еще более невероятно, что все четвертьфиналы завершились в двух матчах.

ТРЕНЕРСКАЯ ЧЕХАРДА

Если бы существовал приз за самые странные кадровые решения сезона, его, несомненно, получило бы «Белогорье». Перед началом сезона команда перетряхнула состав, пригласила из московского «Динамо» связующего Сергея Гранкина и диагонального Константина Бакуна, по ходу сезона в Белгород перешел немецкий диагональный Георг Грозер, болгарин Николай Николов призван был усилить блок.

Но все затмили перестановки на должности старшего тренера. Главный тренер команды Геннадий Шипулин отошел от непосредственного руководства во время матчей по рекомендации врачей. Сезон начал Александр Богомолов, которого сменил румын Георге Крецу. Российский специалист не мог полноценно работать из-за перелома ноги.

Крецу провалил домашний «Финал четырех» Кубка России. В полуфинале белгородцев «обидел» кемеровский «Кузбасс». Румына сменил Богомолов, восстановившийся от травмы. Он отработал до поражения от… того же «Кузбасса» в регулярке. Шипулин решил, что перед плей-офф нужен кто-то поопытнее, и нашел Владимира Кузюткина.

Возрастной наставник провел на своей должности всего четыре матча. Его судьба была решена до старта плей-офф, когда белгородцы получили в соперники «Кузбасс». Глубина состава, мотивация игроков, тренерское мастерство — кемеровчане во всем были лучше. Контракт с Кузюткиным был разорван после первого же поражения в четвертьфинальной серии.

Но выбранный самими игроками Александр Косарев не смог за короткое время настроить команду. «Кузбасс» во второй игре вытащил партию со счета 19:24, после чего хозяев было не остановить. Команда с огромным бюджетом не смогла пробиться даже в полуфинал, и пока неясно, сможет ли завоевать путевку в еврокубки. А «Кузбасс» впервые в истории пробился в полуфинал национального чемпионата, где сыграет с казанским «Зенитом».

ПРОТИВ «НОВЫ» ЕСТЬ ПРИЕМЫ

Действующий чемпион страны дважды обыграл самарскую «Нову». Команда Константина Брянского выдала свой максимум на сегодняшний день, но это хватило только для того, чтобы взять у Казани по сету в каждом из матчей четвертьфинала.

У «Новы» были бы шансы с любой другой командой, но класс «Зенита» слишком высок, чтобы даже в ситуации бешеного давления со стороны соперника начать допускать серийные ошибки. Наставник казанцев Владимир Алекно признал, и что и его подопечные действовали не так убедительно, как могли бы, и «Нова» сыграла отлично.

Но дальше прошел «Зенит».

НЕБЕРУЩАЯСЯ ПОДАЧА

Более упорным ожидалось противостояние между новоуренгойским «Факелом» и питерским «Зенитом». Но питерцы обе встречи выиграли в трех сетах, просто разбив соперника подачей. Особенно в первом матче, когда соотношение эйсов было 13−4 в их пользу. Да и на приеме команда Александра Климкина была убедительнее. Ну, а когда команда уверенно лидирует в двух ключевых компонентах, то закономерно побеждает.

В Санкт-Петербурге матч прошел более ровно, но в ключевые моменты вновь все решила подача. Особенно отличились в этом компоненте разыгрывающий Павел Панков и доигровщик Ореоль Камехо. После окончания игры главный тренер «Факела» Камилло Плачи обратил внимание на сложную ситуацию, в которую попала его команда из-за травм, но при этом подчеркнул, что «Зенит» играл здорово, и это главная причина поражения. Команда в Питере пробилась в еврокубки в первый же год своего существования. В какой именно турнир — станет ясно после полуфинальной серии с московским «Динамо».

ПУСТИЛИ ПОД ОТКОС

Бело-голубые дважды обыграли новосибирский «Локомотив». Вряд ли можно было ожидать в этой серии всего двух матчей. Но динамовцы к решающему отрезку сезона подошли полностью готовыми к борьбе. «Локомотив» же лихорадило весь сезон, и в плей-офф ничего не изменилось.

Борис Колчин спокойно дождался возвращения в строй всех травмированных, и сейчас «Динамо» выглядит очень здорово, а московский блок стал для железнодорожников той стенкой, в которую они бились, но не пробили. Пламен Константинов своим жаром пытался как-то завести команду и напомнить, что в Лиге чемпионов «Локомотив» дважды обыгрывал «Динамо», но больше чем на сет новосибирцев не хватало. А в последней партии второго матча динамовцы просто смели соперника с площадки.

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