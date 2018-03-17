Манчини такое не снилось: питерский «Зенит» — в полуфинале Суперлиги

Источник: РИА "Новости"

В первом матче четвертьфинальной серии «Зенит» был сильнее в двух компонентах — подаче и количестве собственных ошибок, которых у питерского клуба была значительно меньше, чем у «Факела». Это и принесло подопечным Александра Климкина важнейшую победу в Новом Уренгое, где нелегко приходится абсолютно любому сопернику. «Зенит» завершил ту встрече в трёх сетах, хотя как минимум в двух из них всё было повернуться в другую сторону. Но в концовках партий команда Климкина выглядела увереннее и мощнее «Факела». Подопечным Камилло Плачи уже некуда было отступать, поэтому необходимо было направить все силы на достижение нужного результата в Санкт-Петербурге.

Нервный первый сет

Гостей встретила переполненная «Сибур Арена». Большое стечение публики наряду с высокой ценой матча, судя по всему, сыграли свою роль в начале встречи. Обе команды заметно нервничали, и первые розыгрыши прошли в суматошной борьбе с большим количеством ошибок, не свойственных волейболистам столь высокого уровня. Ошибались практически все, кто был на площадке. Первыми в себя пришли хозяева, которые благодаря удачным атакам Дражена Лубурича и Ореоля Камехо ушли на первый технический перерыв при счёте 8:4 в свою пользу. Этот же разрыв сохранился и до второй технической паузы.

Короткий перерыв пошёл на пользу игрокам «Факела», которые сократили отставание до двух очков, что заставило Климкина взять тайм-аут. Главный тренер «Зенита» обратил внимание на игру связующего гостей Игоря Колодинского, действия которого иногда ставили в тупик его подопечных. Питерские волейболисты, очевидно, прислушались к подсказкам тренера и вернули себе комфортное преимущество в четыре мяча — 21:17. Этого хватило, чтобы спокойно отработать концовку первой партии и довести её до победы со счётом 25:21.

Кураж Волкова не помог «Факелу»

Второй сет «Факел» начал гораздо собранно. «Зенит» был к этому готов. Это привело к тому, что стартовый отрезок партии никто из команд не мог оторваться больше, чем на одно очко. На первый технический перерыв хозяева ушли при минимальном преимуществе в счёте — 8:7. Отметим, что и «Зенит», и «Факел» постепенно наладили подачу и обменялись эйсами усилиями Павла Панкова и Дмитрия Волкова соответственно. Впервые в сете «Зенит» добился преимущества в два очка при счёте 12:10, однако гости тут же ликвидировали отставание, а на второй технические тайм-аут и вовсе ушли лидерами — 16:15.

После паузы «Факел» ещё прибавил, что вынудило Климкина взять тайм-аут. Главный тренер «Зенита» объяснил, что нужно делать с пайпом гостей, который стал большой проблемой для его команды. А тут ещё Дмитрий Волков поймал кураж и принялся забивать безнадёжные, казалось бы, мячи. Но хозяева приложили максимум усилий и всё-таки сравняли счёт в концовке второго сета — 21:21. Дело шло к тому, что 25 очков будет недостаточно для победы в партии. Так и вышло. Игра ушла на «больше-меньше», и волейболисты подарили зрителям сумасшедшую интригу, которая закончилась успехом хозяев — 30:28.

Третий сет