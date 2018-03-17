Манчини такое не снилось: питерский «Зенит» — в полуфинале Суперлиги
Новичок волейбольной Суперлиги и во втором матче четвертьфинала победил в трёх сетах «Факел» и добился очередного исторического успеха.
Новичок волейбольной Суперлиги и во втором матче четвертьфинала победил в трёх сетах «Факел» и добился очередного исторического успеха.
В первом матче четвертьфинальной серии «Зенит» был сильнее в двух компонентах — подаче и количестве собственных ошибок, которых у питерского клуба была значительно меньше, чем у «Факела». Это и принесло подопечным Александра Климкина важнейшую победу в Новом Уренгое, где нелегко приходится абсолютно любому сопернику. «Зенит» завершил ту встрече в трёх сетах, хотя как минимум в двух из них всё было повернуться в другую сторону. Но в концовках партий команда Климкина выглядела увереннее и мощнее «Факела». Подопечным Камилло Плачи уже некуда было отступать, поэтому необходимо было направить все силы на достижение нужного результата в
Нервный первый сет
Гостей встретила переполненная «Сибур Арена». Большое стечение публики наряду с высокой ценой матча, судя по всему, сыграли свою роль в начале встречи. Обе команды заметно нервничали, и первые розыгрыши прошли в суматошной борьбе с большим количеством ошибок, не свойственных волейболистам столь высокого уровня. Ошибались практически все, кто был на площадке. Первыми в себя пришли хозяева, которые благодаря удачным атакам Дражена Лубурича и Ореоля Камехо ушли на первый технический перерыв при счёте 8:4 в свою пользу. Этот же разрыв сохранился и до второй технической паузы.
Короткий перерыв пошёл на пользу игрокам «Факела», которые сократили отставание до двух очков, что заставило Климкина взять
Кураж Волкова не помог «Факелу»
Второй сет «Факел» начал гораздо собранно. «Зенит» был к этому готов. Это привело к тому, что стартовый отрезок партии никто из команд не мог оторваться больше, чем на одно очко. На первый технический перерыв хозяева ушли при минимальном преимуществе в счёте — 8:7. Отметим, что и «Зенит», и «Факел» постепенно наладили подачу и обменялись эйсами усилиями Павла Панкова и Дмитрия Волкова соответственно. Впервые в сете «Зенит» добился преимущества в два очка при счёте 12:10, однако гости тут же ликвидировали отставание, а на второй технические
После паузы «Факел» ещё прибавил, что вынудило Климкина взять
Третий сет
Таким образом, перед «Факелом» встала более чем реальная перспектива вылета из борьбы за медали. У подопечных Плачи не было даже времени пережить поражение в драматичной концовке второй партии. Третий сет начался практически под копирку со вторым. Завязалась равная борьба, где даже преимущество в два мяча можно было считать значительным. После первого технического перерыва гости вышли вперёд со счётом 11:9, однако тут же попали под ответный рывок «Зенита» и уже проигрывали 12:14. Качели продолжились и дальше. Было много нервов и эмоций как со стороны игроков, так и со стороны тренерского штаба.
Когда счёт стал 20:20, показалось, что мы можем вновь увидеть сумасшедшую развязку в концовке наподобие тому, что мы наблюдали во второй партии. Но «Зенит» не захотел во второй раз доводить своих болельщиков до предынфарктного состояния и оформил победу в третьем сете со счётом 25:20, а эйс Камехо стал вишенкой на торте.