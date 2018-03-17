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21:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини такое не снилось: питерский «Зенит» — в полуфинале Суперлиги

Новичок волейбольной Суперлиги и во втором матче четвертьфинала победил в трёх сетах «Факел» и добился очередного исторического успеха.

Источник: РИА "Новости"

В первом матче четвертьфинальной серии «Зенит» был сильнее в двух компонентах — подаче и количестве собственных ошибок, которых у питерского клуба была значительно меньше, чем у «Факела». Это и принесло подопечным Александра Климкина важнейшую победу в Новом Уренгое, где нелегко приходится абсолютно любому сопернику. «Зенит» завершил ту встрече в трёх сетах, хотя как минимум в двух из них всё было повернуться в другую сторону. Но в концовках партий команда Климкина выглядела увереннее и мощнее «Факела». Подопечным Камилло Плачи уже некуда было отступать, поэтому необходимо было направить все силы на достижение нужного результата в Санкт-Петербурге.

Нервный первый сет

Гостей встретила переполненная «Сибур Арена». Большое стечение публики наряду с высокой ценой матча, судя по всему, сыграли свою роль в начале встречи. Обе команды заметно нервничали, и первые розыгрыши прошли в суматошной борьбе с большим количеством ошибок, не свойственных волейболистам столь высокого уровня. Ошибались практически все, кто был на площадке. Первыми в себя пришли хозяева, которые благодаря удачным атакам Дражена Лубурича и Ореоля Камехо ушли на первый технический перерыв при счёте 8:4 в свою пользу. Этот же разрыв сохранился и до второй технической паузы.

Короткий перерыв пошёл на пользу игрокам «Факела», которые сократили отставание до двух очков, что заставило Климкина взять тайм-аут. Главный тренер «Зенита» обратил внимание на игру связующего гостей Игоря Колодинского, действия которого иногда ставили в тупик его подопечных. Питерские волейболисты, очевидно, прислушались к подсказкам тренера и вернули себе комфортное преимущество в четыре мяча — 21:17. Этого хватило, чтобы спокойно отработать концовку первой партии и довести её до победы со счётом 25:21.

Кураж Волкова не помог «Факелу»

Второй сет «Факел» начал гораздо собранно. «Зенит» был к этому готов. Это привело к тому, что стартовый отрезок партии никто из команд не мог оторваться больше, чем на одно очко. На первый технический перерыв хозяева ушли при минимальном преимуществе в счёте — 8:7. Отметим, что и «Зенит», и «Факел» постепенно наладили подачу и обменялись эйсами усилиями Павла Панкова и Дмитрия Волкова соответственно. Впервые в сете «Зенит» добился преимущества в два очка при счёте 12:10, однако гости тут же ликвидировали отставание, а на второй технические тайм-аут и вовсе ушли лидерами — 16:15.

После паузы «Факел» ещё прибавил, что вынудило Климкина взять тайм-аут. Главный тренер «Зенита» объяснил, что нужно делать с пайпом гостей, который стал большой проблемой для его команды. А тут ещё Дмитрий Волков поймал кураж и принялся забивать безнадёжные, казалось бы, мячи. Но хозяева приложили максимум усилий и всё-таки сравняли счёт в концовке второго сета — 21:21. Дело шло к тому, что 25 очков будет недостаточно для победы в партии. Так и вышло. Игра ушла на «больше-меньше», и волейболисты подарили зрителям сумасшедшую интригу, которая закончилась успехом хозяев — 30:28.

Третий сет

Таким образом, перед «Факелом» встала более чем реальная перспектива вылета из борьбы за медали. У подопечных Плачи не было даже времени пережить поражение в драматичной концовке второй партии. Третий сет начался практически под копирку со вторым. Завязалась равная борьба, где даже преимущество в два мяча можно было считать значительным. После первого технического перерыва гости вышли вперёд со счётом 11:9, однако тут же попали под ответный рывок «Зенита» и уже проигрывали 12:14. Качели продолжились и дальше. Было много нервов и эмоций как со стороны игроков, так и со стороны тренерского штаба.

Когда счёт стал 20:20, показалось, что мы можем вновь увидеть сумасшедшую развязку в концовке наподобие тому, что мы наблюдали во второй партии. Но «Зенит» не захотел во второй раз доводить своих болельщиков до предынфарктного состояния и оформил победу в третьем сете со счётом 25:20, а эйс Камехо стал вишенкой на торте. Санкт-петербургский клуб выиграл матч, серию и прошёл в полуфинал Суперлиги, где будет бороться за медали. У «Зенита» в этом году всё в новинку, и что-то подсказывает, что команда Александра Климкина способна ещё больше удивить в этом сезоне. «Факел» не справился с набравшим ход соперником, хотя как минимум в самоотдаче тренерский штаб точно не может упрекнуть своих ребят.

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