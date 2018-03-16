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20:47 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты казанского «Зенита» вышли в полуфинал плей-офф чемпионата России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Волейболисты казанского «Зенита» в полуфинал плей-офф чемпионата России, обыграв в серии финала «Нову» из Новокуйбышевска.

Источник: РИА "Новости"

Вторая встреча серии, прошедшая на площадке «Новы», завершилась со счетом 3−1 (25:15, 23:25, 27:25, 25:21) в пользу гостей.

Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу «Зенита», следующий соперник казанской команды определится позднее.

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