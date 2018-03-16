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15:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кузбасс» вновь победил «Белогорье» и вышел в полуфинал плей-офф Суперлиги

Кемеровский «Кузбасс» на своей площадке во втором поединке четвертьфинала плей-офф российской Суперлиги в трёх партиях победил белгородское «Белогорье» со счётом 3:0 (27:25, 25:20, 25:18) и выиграл серию 2−0.

Источник: РИА "Новости"

В регулярном чемпионате «Белогорье» заняло второе место, а подопечные Туомаса Саммелвуо пробились в плей-офф с седьмой позиции.

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. Второй матч
«Кузбасс» (Кемерово) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (27:25, 25:20, 25:18).

Счёт в серии: 2−0.

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