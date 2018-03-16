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«Кузбасс» вновь победил «Белогорье» и вышел в полуфинал плей-офф Суперлиги
Кемеровский «Кузбасс» на своей площадке во втором поединке четвертьфинала
Кемеровский «Кузбасс» на своей площадке во втором поединке четвертьфинала
В регулярном чемпионате «Белогорье» заняло второе место, а подопечные Туомаса Саммелвуо пробились в
Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (27:25, 25:20, 25:18).
Счёт в серии: 2−0.