Формат волейбольной ЛЧ в следующем сезоне останется прежним

«Форум CEV прошел в формате открытой встречи. Все участники высказывали мнения, как можно в будущем улучшить Лигу чемпионов. Глобальных изменений, которые можно ввести в следующем сезоне в Лиге чемпионов, не ожидается. Формат остается прежним. Я не вижу оснований, чтобы могло быть иначе», — сказал Станиславов.