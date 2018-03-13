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13 марта, источник: Р-Спорт

Формат волейбольной ЛЧ в следующем сезоне останется прежним

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Формат европейской Лиги чемпионов по волейболу в следующем сезоне останется прежним, сообщил РИА Новости председатель комиссии Европейской конфедерации волейбола (CEV) по еврокубкам Роман Станиславов.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник в Люксембурге прошел форум CEV, на котором представители клубов, национальных лиг и федераций обсуждали будущее Лиги чемпионов.

«Форум CEV прошел в формате открытой встречи. Все участники высказывали мнения, как можно в будущем улучшить Лигу чемпионов. Глобальных изменений, которые можно ввести в следующем сезоне в Лиге чемпионов, не ожидается. Формат остается прежним. Я не вижу оснований, чтобы могло быть иначе», — сказал Станиславов.

В групповом этапе мужской Лиги чемпионов принимает участие 20 команд. Затем проводится плей-офф — «раунд двенадцати», «раунд шести» и «Финал четырех». В групповом этапе женского турнира участвуют 16 команд, плей-офф состоит из «раунда шести» и «Финала четырех».

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