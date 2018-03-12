Косарев стал старшим тренером «Белогорья»

Назначение Косарева также одобрено командой подавляющим большинством голосов (11 из 12), сообщает пресс-служба клуба.
Косарев принимает команду в сложный период. 13 марта белгородцы дома играют первый полуфинальный матч Кубка ЕКВ с польской «Ресовией», а уже 16-го «львы» в Кемерове проведут второй матч четвертьфинала национального чемпионата в надежде вернуть серию в Белгород. 20 марта «Белогорье» будет сражаться в Жешуве, где состоится ответный матч еврокубкового полуфинала.
Косарев стал уже четвёртым старшим тренером «Белогорья» в ходе сезона-2017/18. Ранее, кроме Кузюткина, команду возглавляли Георге Крецу и Александр Богомолов.