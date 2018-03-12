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12 марта, источник: Чемпионат.com

Косарев стал старшим тренером «Белогорья»

После поражения в первом четвертьфинальном матче чемпионата России от «Кузбасса» (0:3) Владимира Кузюткина на посту старшего тренера «Белогорья» сменил Александр Косарев, который уже руководил «Белогорьем» в прошлом сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Назначение Косарева также одобрено командой подавляющим большинством голосов (11 из 12), сообщает пресс-служба клуба.

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Косарев принимает команду в сложный период. 13 марта белгородцы дома играют первый полуфинальный матч Кубка ЕКВ с польской «Ресовией», а уже 16-го «львы» в Кемерове проведут второй матч четвертьфинала национального чемпионата в надежде вернуть серию в Белгород. 20 марта «Белогорье» будет сражаться в Жешуве, где состоится ответный матч еврокубкового полуфинала.

Косарев стал уже четвёртым старшим тренером «Белогорья» в ходе сезона-2017/18. Ранее, кроме Кузюткина, команду возглавляли Георге Крецу и Александр Богомолов.

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