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00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Панков не помеха Карполю

В суперлиге завершился первый раунд плей-офф, по итогам которого четыре лучшие команды регулярного чемпионата прошли дальше.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧУЖОЙ ОСТРОВ

Главной сенсацией четвертьфинальной стадии стал не итог какой-либо серии — тут-то как раз все получилось закономерно, все команды с более высоким «посевом» прошли дальше, — а результат одного отдельно взятого матча. «Динамо-Казань» — фаворит всего и вся, победитель регулярного чемпионата — уступило на выезде «Сахалину» (1:3). В итоге серия, как казалось, с наиболее предсказуемым итогом затянулась до трех игр. Остальные три серии закончились в двух.

Правда, у этой сенсации есть логичное объяснение — «Динамо-Казань» прибыло на Сахалин молодежным составом. Из игроков основы были только Дарья Малыгина и Анна Котикова. А послематчевые слова тренера казанцев Николая Сорогина и вовсе звучат обескураживающе.

— Основная задача была — дать отдохнуть основному составу, — заявил он.

И это — в матче плей-офф чемпионата страны. Понятно, что «Динамо-Казань» еще выступает в Лиге чемпионов, календарь трудный, а лететь на Сахалин долго и тяжело. Но все равно, выглядит все это не очень корректно и уважительно по отношению к турниру.

— Что касается игры, я очень доволен девчонками, — добавил Сорогин. — Мы долго летели сюда. Сначала из Казани в Москву, долго сидели в Москве. Утром прилетели на Сахалин, попали с корабля на бал. Игроки «Сахалина», увидев, кто приехал, подсознательно думали, что победят легко. А волейбол — это такая игра, где одна ошибка может повлечь за собой цепь других. У наших сегодня было много моментов, когда все «шло». Применительно к их возрасту, конечно.

Ну, а в третьем матче серии, состоявшемся в Казани, «Динамо», как и ожидалось, одержало уверенную победу. Хотя в первой и третьей партиях пришлось приложить определенные усилия — 26:24, 25:13, 25:22.

«УРАЛОЧКА» ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛА

Наиболее упорная борьба ожидалась в серии между «Уралочкой-НТМК» и «Заречьем-Одинцово» — четвертой и пятой командами по итогам регулярного чемпионата. Тем более что возглавляют их бывший и нынешний тренеры сборной России — Николай Карполь и Вадим Панков. Причем последний не стесняется называть себя учеником Карполя.

— Он — мой учитель. У него я начинал. Николай Васильевич передал мне совершенно бесценный опыт. Думаю, он самый великий тренер в женском волейболе. Однозначно буду с ним советоваться и дальше. Он всегда готов помочь, подсказать что-то, — говорил Панков о Карполе в интервью «СЭ» сразу после своего назначения в национальную команду.

В итоге «Заречье» взяло у «Уралочки» только одну партию, а дома и вовсе потерпело обескураживающее поражение — 0:3 (19:25, 21:25, 17:25). Никакой борьбы не получилось.

— Мы провалили игру психологически — перегорели, — говорил после той встречи помощник Панкова Александр Красильников. — Мы тщательно готовились к этому матчу — разбирали соперника теоретически, на тренировках старались выполнить план на игру практически. Но нашим девчонкам пока не хватает опыта, чтобы выполнить полностью установку на игру.

Ну, а Карполь удовлетворенно заметил, что главную задачу на сезон — попасть в еврокубки — «Уралочка» выполнила.

БУДЕТ ЛИ ПОВТОРЕНИЕ ПРОШЛОГОДНЕГО ФИНАЛА?

Получится ли оказать достойное сопротивление «Динамо-Казани» в полуфинале? Если фаворит не станет снова забавляться игрой молодежными составами, верится в это не очень сильно. Во всяком случае, в регулярном чемпионате «Уралочка» не смогла взять у «Динамо» ни одного сета. Да и как сконцентрироваться, когда даже главный тренер говорит, что задача на сезон выполнена?

В другом полуфинале сойдутся московское «Динамо» и «Енисей». Команда из Красноярска, ведомая одним из лучших атакующих игроков чемпионата Натальей Малых, здорово провела первую половину сезона, добравшись до финала Кубка России, но после Нового года сбавила обороты. Да и серия с «Протоном» далась «Енисею» нелегко — дома сибирячки победили только на тай-брейке (15:13 в решающем сете, а о характере борьбы говорит счет 32:30 в первой партии), да и в гостях сибирячки поначалу уступали в счете.

Да, «Енисей» побеждал москвичек в первом круге регулярного чемпионата — 3:0 на своей площадке, но, если не случится ничего экстраординарного, в финале, как и год назад, должны сойтись команды из Москвы и Казани.

½ финала

ДИНАМО-КАЗАНЬ — УРАЛОЧКА-НТМК
ДИНАМО М — ЕНИСЕЙ.

Первые матчи пройдут 25 марта, ответные — 29 и 30 марта, третьи (если понадобится) — 7 апреля.

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