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00:30 (мск), источник: Р-Спорт

Остановит ли кто-то казанский «Зенит»? Стартует плей-офф мужского ЧР по волейболу

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Плей-офф мужского чемпионата России по волейболу стартует в субботу матчами четвертьфинальных серий до двух побед. Одна из главных интриг плей-офф — сможет ли кто-то остановить действующего победителя Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и чемпиона России последних лет казанский «Зенит»?

Источник: РИА "Новости"

В первом матче команда Владимира Алекно примет новокуйбышевскую «Нову», белгородское «Белогорье» — кемеровский «Кузбасс». Московское «Динамо» примет новосибирский «Локомотив», а новоуренгойский «Факел» — санкт-петербургский «Зенит». Вторые матчи четвертьфинальных серий пройдут 16—18 марта. Третьи матчи, если понадобятся, состоятся 24 марта.

«Кузбасс» планирует задать жару «Белогорью»

В субботу в Казани местный «Зенит», уверенно выигравший регулярный чемпионат, встретится с «Новой», финишировавшей на восьмом месте. Казанцы являются безоговорочным фаворитом в этой паре — слишком большая разница в уровне команд. В «регулярке» «Нова» зарекомендовала себя крепкой командой, побеждавшей белгородское «Белогорье» и новоуренгойский «Факел».

Путевку в плей-офф она заработала в последнем туре в ожесточенной борьбе с уфимским «Уралом», который стал девятым. Тем не менее команде Константина Брянского будет сложно рассчитывать на две победы в трех матчах с неизменным чемпионом России последних четырех лет.

В паре «Белогорье» — «Кузбасс» фаворитом называют белгородцев. Однако в этой волейбольной дуэли всё не так очевидно. «Кузбасс» — опытный боец на стадиях плей-офф. В этом сезоне кемеровчане в Белгороде обыграли «Белогорье» со счетом 3−0 в полуфинале Кубка России, а в финале уступили казанцам лишь на тай-брейке. В регулярном первенстве «Белогорье» и «Кузбасс» обменялись домашними победами.

«Мы полностью готовы к предстоящей серии и физически, и морально. Сейчас мы тренируемся в Новогорске, а затем планируем задать жару в Белгороде, — сказал блокирующий кемеровчан Инал Тавасиев, которого цитирует официальный сайт “Кузбасса”. — “Белогорье” — фаворит нашей пары, но нам хочется доказать, что мы можем пройти дальше. В этом нам может помочь наша командная игра. Дело не в том, у кого лучше получаются отдельные элементы. Вся суть именно в командном взаимодействии».

Очередная битва Новосибирска с Москвой

Одним из самых интересных и зрелищных противостояний в четвертьфинале может стать серия между московским «Динамо» и новосибирским «Локомотивом». Динамовцев в начале сезона лихорадило, но с приходом нового главного тренера Бориса Колчина они нашли свою игру и финишировали третьими в «регулярке». Однако в Лиге чемпионов москвичи не смогли выйти из группы, в чем им помешал «Локомотив», который победил как в Новосибирске, так и в Москве. При этом в чемпионате России преимущество в личных встречах на стороне «Динамо» — две победы со счетом 3−1.

Примерно равными по силам соперниками по четвертьфиналу можно назвать «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Новый клуб из Петербурга в этом сезоне дебютировал в суперлиге, минуя низшие дивизионы. И уже в первом сезоне «Зенит» зарекомендовал себя претендентом как минимум на еврокубки. Именно питерцы в ноябре прервали рекордную победную серию казанского «Зенита» в чемпионатах России из 64 матчей, продлившуюся ровно два года.

«Факел» на предварительном этапе финишировал четвертым, и будет иметь преимущество своей площадки в противостоянии с питерской командой. В «регулярке» соперники обменялись победами со счетом 3−0, и предсказать заранее победителя в этой паре очень сложно. Гарантированно можно ожидать красивой и упорной борьбы двух команд, заслуживающих играть в полуфинале.

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