Остановит ли кто-то казанский «Зенит»? Стартует плей-офф мужского ЧР по волейболу
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов.
В первом матче команда Владимира Алекно примет новокуйбышевскую «Нову», белгородское «Белогорье» — кемеровский «Кузбасс». Московское «Динамо» примет новосибирский «Локомотив», а новоуренгойский «Факел» —
«Кузбасс» планирует задать жару «Белогорью»
В субботу в Казани местный «Зенит», уверенно выигравший регулярный чемпионат, встретится с «Новой», финишировавшей на восьмом месте. Казанцы являются безоговорочным фаворитом в этой паре — слишком большая разница в уровне команд. В «регулярке» «Нова» зарекомендовала себя крепкой командой, побеждавшей белгородское «Белогорье» и новоуренгойский «Факел».
Путевку в
В паре «Белогорье» — «Кузбасс» фаворитом называют белгородцев. Однако в этой волейбольной дуэли всё не так очевидно. «Кузбасс» — опытный боец на стадиях
«Мы полностью готовы к предстоящей серии и физически, и морально. Сейчас мы тренируемся в Новогорске, а затем планируем задать жару в Белгороде, — сказал блокирующий кемеровчан Инал Тавасиев, которого цитирует официальный сайт “Кузбасса”. — “Белогорье” — фаворит нашей пары, но нам хочется доказать, что мы можем пройти дальше. В этом нам может помочь наша командная игра. Дело не в том, у кого лучше получаются отдельные элементы. Вся суть именно в командном взаимодействии».
Очередная битва Новосибирска с Москвой
Одним из самых интересных и зрелищных противостояний в четвертьфинале может стать серия между московским «Динамо» и новосибирским «Локомотивом». Динамовцев в начале сезона лихорадило, но с приходом нового главного тренера Бориса Колчина они нашли свою игру и финишировали третьими в «регулярке». Однако в Лиге чемпионов москвичи не смогли выйти из группы, в чем им помешал «Локомотив», который победил как в Новосибирске, так и в Москве. При этом в чемпионате России преимущество в личных встречах на стороне «Динамо» — две победы со счетом 3−1.
Примерно равными по силам соперниками по четвертьфиналу можно назвать «Факел» и
«Факел» на предварительном этапе финишировал четвертым, и будет иметь преимущество своей площадки в противостоянии с питерской командой. В «регулярке» соперники обменялись победами со счетом 3−0, и предсказать заранее победителя в этой паре очень сложно. Гарантированно можно ожидать красивой и упорной борьбы двух команд, заслуживающих играть в полуфинале.