Улыбаемся и пашем: «Уралочка» выбила «Заречье» из борьбы за медали

Источник: РИА "Новости"

Неизменный результат

«Уралочка» и «Заречье» закончили регулярный этап женского чемпионата России по волейболу на соседних позициях в турнирной таблице — четвёртой и пятой. При этом по ходу сезона команда из Екатеринбурга дважды отправила коллектив Вадима Панкова в нокдаун, победив с одинаковым счётом 3:1. И вряд ли кто-то сильно удивился, когда это же самое соотношение сил подтвердилось в первом матче четвертьфинальной серии, сыгранном на домашней площадке уральской команды.

После продолжительного перерыва любопытнейшее противостояние Вадима Панкова и Николая Карполя закономерно переехало в Подмосковье — на домашнюю площадку «Заречья». К сожалению, трибуны не заполнились зрителями, поддерживающими команду хозяев, а потому девушки могли рассчитывать в игре только на свои силы. Фаворитом в дуэли, конечно, выглядела более опытная и сыгранная «Уралочка», но «Заречье» готовилось биться до последнего.

Как Карполь команду разбудил

«Уралочка» начала игру здорово и сумела буквально обескуражить своих соперниц. При счёте 1:5 Вадим Панков был вынужден взять первый тайм-аут. Его молчаливый вопрос подопечным был понятен по выражению лица и разведённым рукам: «Что происходит, девочки?» «Заречью» на первых минутах приходилось непросто: приём был неидеальным, не работала страховка. И даже тренерская пауза характер игры не поменяла — к техническому перерыву было уже 8:2.

Но «Заречье» нашло в себе силы чуть изменить игру. У подмосковной команды полетела подача, а Татьяна Юринская смогла использовала свои шансы в атаке. Когда разница в счёте сократилась до минимальной, тормошить своих подопечных пришлось Карполю. Команда из Екатеринбурга, прислушиваясь к привычно эмоциональным рекомендациям своего наставника, восстановила солидную разницу в счёте — 16:9. Ошибки на приёме не позволили «Уралочке» выиграть сет совсем без нервов, но благодаря классным атакам Ениной, гостьи всё же повели — 25:19.

«Всем улыбаться!»

«Надо улыбаться. Всем улыбаться! Поехали!» — такое не совсем обычное задание дал своей команде Панков перед стартом второй партии. Поначалу радоваться было особенно нечему: первые три розыгрыша остались за «Уралочкой», однако классные подачи Мельниковой и Юринской завязали на старте сета напряжённую борьбу — 7:7 перед технической паузой.

Однако дальше команда из Екатеринбурга рванула вперёд — набрала четыре очка кряду и вынудила Вадима Панкова снова останавливать игру, чтобы вносить корректировки. «Заречье» стало старательнее атаковать под заднюю линию, но «Уралочка» отвечала надёжным блоком и страховкой Татьяны Романовой. Ко второму перерыву гостьи вели со счётом 16:11.

В концовке партии преимущество команды из Екатеринбурга чуть подтаяло — сказались ошибки на приёме. На этот тут же отреагировал Николай Карполь, взявший тайм-аут: «Приём нужен хороший, больше ничего!» — коротко резюмировал опытный тренер. Хороший приём вернулся, а вместе с ним мощные атаки Гарелик и Парубец, приведшие к победе во втором сете — 25:21.

«Как можно так разваливаться?»

Отступать «Заречью» было некуда, а потому Вадим Панков, решил, что третью партию на площадке должна начать связующая Дарья Рысева. Подмосковная команда на старте повела с разницей в два мяча, но то было во многом следствие не классных атак «Заречья», а ошибок «Уралочки». Бонусом стали классные подачи Юринской и Котовой под заднюю линию. Перед самым первым техническим тайм-аутом счёт стал равным, но мощная атака Руссу позволила хозяйкам сохранить преимущество, пусть и минимальное, перед обязательной паузой.

Сразу после перерыва в игре начала солировать Ксения Парубец — она и подавала, и атаковала с задней линии. Тренеру «Заречья» пришлось вернуть на площадку Панкову, а потом и вовсе взять тайм-аут, чтобы успокоить подопечных. «Как же можно так разваливаться?» — вопрошал Панков. Но ответить своему наставнику волейболистки не могли ни словом, ни делом. Нападающие «Уралочки» раз за разом находили бреши в обороне соперниц и довели преимущество до комфортного — 16:10 ко второму перерыву и 20:13 при переходе в концовку сета. А довести дело до победы подопечные Николая Карполя смогли без видимого труда — 25:17.