Волейболисты «Шахтера» победили на первом этапе чемпионата Беларуси
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Шахтера» победили на первом этапе чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Шахтера» победили на первом этапе чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительных матчах предварительной стадии национального первенства горнякам дважды на своей площадке удалось обыграть борисовский клуб
Итоговое положение команд после первого этапа: 1. «Шахтер» — 76 очков (28 матчей). 2. «Строитель» (Минск) — 75 (28). 3.
В полуфинальной стадии мужского чемпионата шесть лучших команд будут разбиты на две подгруппы. В первую вошли «Шахтер», «Легион» и «Марко-ВГТУ», во вторую — «Строитель»,
Действующим чемпионом Беларуси по волейболу среди мужских команд является солигорский «Шахтер», который в апреле 2017 года впервые завоевал этот титул. Наибольшее количество раз — семь — побеждал в национальном первенстве минский «Строитель».
В волейбольном турнире среди женщин сыграны полуфинальные встречи. Полуфиналист престижного Кубка ЕКВ «Минчанка» дважды была сильнее мозырской «Жемчужины Полесья» — 3:1, 3:0. Брестское «Прибужье», основу которого составляют игроки молодежной сборной, было сильнее гродненского «Коммунальника-ГрГУ» — 3:1, 3:0. Кроме чемпионата Беларуси волейболисткам «Минчанки» в марте придется держать серьезный экзамен на международной арене. В полуфинале Кубка ЕКВ белорусские волейболистки встретятся с немецким «Штутгартом».