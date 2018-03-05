Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
Энрике Иглесиас показал трогательное видео с одним из близнецов
В римском метро нашли дом военачальника II века
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА0
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА1
Спартак0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс0
Амур1
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев2
Авангард7
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор4
Нефтехимик1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист2
Металлург Мг1
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Лас-Пальмас
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-20
Факел0
Хоккей. НХЛ
6.03
Питтсбург Пингвинз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
6.03
Баффало Сэйбрз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
6.03
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
6.03
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
6.03
Ванкувер Кэнакс
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Соколовская: Разрыв контракта с «Газпромом»- это был наш план
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
«Спартаку» грозит закрытие сектора за расизм в адрес Гилерме
Отказ от бойкота. Биатлонисты не поддержали американцев
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
10«Барселона» уже почти чемпион
10:37 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» победили на первом этапе чемпионата Беларуси

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Шахтера» победили на первом этапе чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительных матчах предварительной стадии национального первенства горнякам дважды на своей площадке удалось обыграть борисовский клуб БАТЭ-БГУФК — 3:0 (26:24, 25:17, 25:12), 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20). Наиболее результативным игроком в прошедших матчах у победителей стал Андрей Радюк. Нападающий, несмотря на полученную ранее травму лица, сумел набрать 29 очков в двух встречах.

Читайте также
Волейболисты солигорского «Шахтера» и минского «Строителя» завершили выступление в еврокубках

Итоговое положение команд после первого этапа: 1. «Шахтер» — 76 очков (28 матчей). 2. «Строитель» (Минск) — 75 (28). 3. БАТЭ-БГУФК — 55 (28). 4. «Легион» (Обухово, Гродненский район) — 42 (28). 5. «Марко-ВГТУ» (Витебск) — 31 (28). 6. «Западный Буг» (Брест) — 31 (28). 7. МАПИД (Минск) — 18 (28). 8. ВК «Могилев» — 9 (28).

В полуфинальной стадии мужского чемпионата шесть лучших команд будут разбиты на две подгруппы. В первую вошли «Шахтер», «Легион» и «Марко-ВГТУ», во вторую — «Строитель», БАТЭ-БГУФК и «Западный Буг». Команды в подгруппах сыграют по три тура, после чего победители разыграют золотые медали 27-го чемпионата, а клубы, занявшие вторые места в подгруппах, сыграют за бронзовые награды.

Действующим чемпионом Беларуси по волейболу среди мужских команд является солигорский «Шахтер», который в апреле 2017 года впервые завоевал этот титул. Наибольшее количество раз — семь — побеждал в национальном первенстве минский «Строитель».

В волейбольном турнире среди женщин сыграны полуфинальные встречи. Полуфиналист престижного Кубка ЕКВ «Минчанка» дважды была сильнее мозырской «Жемчужины Полесья» — 3:1, 3:0. Брестское «Прибужье», основу которого составляют игроки молодежной сборной, было сильнее гродненского «Коммунальника-ГрГУ» — 3:1, 3:0. Кроме чемпионата Беларуси волейболисткам «Минчанки» в марте придется держать серьезный экзамен на международной арене. В полуфинале Кубка ЕКВ белорусские волейболистки встретятся с немецким «Штутгартом».

 Цветочный рай. Как под Минском готовят букеты для милых дам
Назван самый страшный фильм ужасов в истории
CAS: «Дело Мутко» рассматривается
«Автомобилист» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»
«Спартаку» грозит закрытие сектора за расизм в адрес Гилерме
Отказ от бойкота. Биатлонисты не поддержали американцев
Перенесенный матч «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет 4 апреля
Карякин стал победителем турнира по блицу на Мемориале Таля
СМИ: Руководство «Эвертона» хочет пригласить тренера «Арсенала»
Новости
Авто
Что купить за миллион? Выбираем секонд-хенд Какие подержанные бестселлеры можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь