Волейболисты «Шахтера» победили на первом этапе чемпионата Беларуси

В заключительных матчах предварительной стадии национального первенства горнякам дважды на своей площадке удалось обыграть борисовский клуб БАТЭ-БГУФК — 3:0 (26:24, 25:17, 25:12), 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20). Наиболее результативным игроком в прошедших матчах у победителей стал Андрей Радюк. Нападающий, несмотря на полученную ранее травму лица, сумел набрать 29 очков в двух встречах.

Итоговое положение команд после первого этапа: 1. «Шахтер» — 76 очков (28 матчей). 2. «Строитель» (Минск) — 75 (28). 3. БАТЭ-БГУФК — 55 (28). 4. «Легион» (Обухово, Гродненский район) — 42 (28). 5. «Марко-ВГТУ» (Витебск) — 31 (28). 6. «Западный Буг» (Брест) — 31 (28). 7. МАПИД (Минск) — 18 (28). 8. ВК «Могилев» — 9 (28).

В полуфинальной стадии мужского чемпионата шесть лучших команд будут разбиты на две подгруппы. В первую вошли «Шахтер», «Легион» и «Марко-ВГТУ», во вторую — «Строитель», БАТЭ-БГУФК и «Западный Буг». Команды в подгруппах сыграют по три тура, после чего победители разыграют золотые медали 27-го чемпионата, а клубы, занявшие вторые места в подгруппах, сыграют за бронзовые награды.

Действующим чемпионом Беларуси по волейболу среди мужских команд является солигорский «Шахтер», который в апреле 2017 года впервые завоевал этот титул. Наибольшее количество раз — семь — побеждал в национальном первенстве минский «Строитель».