Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Суперлига вышла на финишную прямую
В мужской суперлиге завершился регулярный чемпионат и определились участники
В мужской суперлиге завершился регулярный чемпионат и определились участники
Последний тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд суперлиги получился драматичным для двух команд, боровшихся за
ЧЕМПИОН МИРА ПРОТИВ ЧЕМПИОНА ПО
В первом раунде
Команде Константина Брянского на своей площадке необходимо было обыгрывать второй состав «Белогорья». Матч получился просто бешеным по своему сюжету. «Нове» нужна была победа, белгородцам не нужно было ничего, кроме обкатки резерва перед
За ходом этого матча внимательно наблюдали игроки уфимского «Урала», которые к тому времени уже добились победы в Сургуте. После окончания матча в Самаре капитан «Урала» Андрей Титич выразил сомнения в справедливости формулы, согласно которой количество побед превалирует над количеством набранных очков. Но если посмотреть на результаты, то «Урал» выиграл всего два матча у команд первой семерки (исключая «Нову»), а вот «Нова» — четыре.
Девять выигранных
Казанцы выглядят непобедимыми, и шансов у «Новы» почти нет. Но это
БЕЛГОРОДУ ВЫПАЛ ГЛАВНЫЙ ОБИДЧИК
«Белогорье» в
Кузюткину недавно исполнился 71 год. С мужскими командами он не работал уже с 2003 года. Чемпионат Европы с женской сборной России провалил. Если «Белогорье» дойдет до финала, можно будет говорить, что назначение оправдано, в любом другом случае так странным и останется. Для усиления состава «Белогорье» выменяло у «Локомотива» своего бывшего диагонального Георга Грозера. Немец, прекрасно знакомый с Белгородом и командой, явно добавил «Белогорью» мощи в атаке.
У «Кузбасса» свои козыри, среди которых великолепный диагональный Виктор Полетаев.
В регулярном чемпионате команды обменялись домашними победами.
ОНИ ДРУГ БЕЗ ДРУГА НЕ МОГУТ
Московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив» в нынешнем сезоне сыграли уже четыре матча и сыграют еще как минимум дважды. В двух встречах регулярного чемпионата две победы одержали динамовцы, на групповом этапе Лиги чемпионов дважды сильнее были железнодорожники.
«Динамо» крайне слабо начало сезон, и по ходу чемпионата Юрия Маричева на посту главного тренера сменил Борис Колчин. И
«Локомотив» постоянно лихорадило, некоторые игроки выступили против болгарского наставника Пламена Константинова. Но закончилось все тем, что руководство клуба четко сказало, что от тренера отказываться не собирается. Команду покинул лучший бомбардир. «Локомотив» в отличие от «Динамо» продолжает борьбу на двух фронтах, так что в плане нагрузки Новосибирску будет сложнее.
Составы у тех и других опытные, соперники досконально друг друга знают.
ВСТРЕЧА РАВНЫХ
Еще в одной паре
Скорее всего, решающим в этом противостоянии будет количество матчей на своей площадке. А в этом компоненте преимущество у «Факела».
Шестерка команд, не попавшая в