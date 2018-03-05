Суперлига вышла на финишную прямую

Последний тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд суперлиги получился драматичным для двух команд, боровшихся за плей-офф. В итоге в восьмерку лучших не попал уфимский «Урал», перед началом сезона ставивший амбициозные цели.

ЧЕМПИОН МИРА ПРОТИВ ЧЕМПИОНА ПО ТАЙ-БРЕЙКАМ

В первом раунде плей-офф казанский «Зенит», давно застолбивший за собой первое место, ждал своего соперника. Им стала самарская «Нова».

Команде Константина Брянского на своей площадке необходимо было обыгрывать второй состав «Белогорья». Матч получился прос­то бешеным по своему сюжету. «Нове» нужна была победа, белгородцам не нужно было ничего, кроме обкатки резерва перед плей-офф. Хозяева выиграли в пяти партиях, но когда на тай-брейке счет стал 14:14, предсказать победителя было невозможно. Решающее очко «Нове» принес связующий Чеславс Свентицкис, для которого главный матч сезона получился самым результативным.

За ходом этого матча внимательно наблюдали игроки уфимского «Урала», которые к тому времени уже добились победы в Сургуте. После окончания матча в Самаре капитан «Урала» Андрей Титич выразил сомнения в справедливости формулы, согласно которой количество побед превалирует над количеством набранных очков. Но если посмотреть на результаты, то «Урал» выиграл всего два матча у команд первой семерки (исключая «Нову»), а вот «Нова» — четыре.

Девять выигранных тай-брейков в регулярном чемпионате — это лучший показатель в прошедшем чемпионате. В четвертьфинале «Нове» предстоят матчи с казанским «Зенитом». Действующим победителем всех турниров — клубного чемпионата мира, Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка России. В регулярном чемпионате команды встречались дважды, и две победы в трех сетах одержал «Зенит».

Казанцы выглядят непобедимыми, и шансов у «Новы» почти нет. Но это плей-офф, где все будут биться до последнего. Хотя именно эта пара — единственная, где исход противостояния кажется предрешенным.

БЕЛГОРОДУ ВЫПАЛ ГЛАВНЫЙ ОБИДЧИК

«Белогорье» в плей-офф сыграет с «Кузбассом». В декабре кемеровчане в Белгороде оставили хозяев без Кубка России. В полуфинале они не оставили «Белогорью» ни малейшего шанса. После той игры белгородцы расстались с румыном Георге Крецу, занимавшим пост старшего тренера. Это было объяснимо. Но то, что в середине февраля на эту должность был назначен Владимир Кузюткин, выглядит странно.

Кузюткину недавно исполнился 71 год. С мужскими командами он не работал уже с 2003 года. Чемпионат Европы с женской сборной России провалил. Если «Белогорье» дойдет до финала, можно будет говорить, что назначение оправдано, в любом другом случае так странным и останется. Для усиления состава «Белогорье» выменяло у «Локомотива» своего бывшего диагонального Георга Грозера. Немец, прекрасно знакомый с Белгородом и командой, явно добавил «Белогорью» мощи в атаке.

У «Кузбасса» свои козыри, среди которых великолепный диагональный Виктор Полетаев.

В регулярном чемпионате команды обменялись домашними победами.

ОНИ ДРУГ БЕЗ ДРУГА НЕ МОГУТ

Московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив» в нынешнем сезоне сыграли уже четыре матча и сыграют еще как минимум дважды. В двух встречах регулярного чемпионата две победы одержали динамовцы, на групповом этапе Лиги чемпионов дважды сильнее были железнодорожники.

«Динамо» крайне слабо начало сезон, и по ходу чемпионата Юрия Маричева на посту главного тренера сменил Борис Колчин. И бело-голубые поднялись в регулярке на третье место.

«Локомотив» постоянно лихорадило, некоторые игроки выступили против болгарского наставника Пламена Константинова. Но закончилось все тем, что руководство клуба четко сказало, что от тренера отказываться не собирается. Команду покинул лучший бомбардир. «Локомотив» в отличие от «Динамо» продолжает борьбу на двух фронтах, так что в плане нагрузки Новосибирску будет сложнее.

Составы у тех и других опытные, соперники досконально друг друга знают.

ВСТРЕЧА РАВНЫХ

Еще в одной паре плей-офф встретятся «Факел» из Нового Уренгоя и питерский «Зенит». Команда, в составе которой играет четыре чемпиона Европы и которую возглавляет опытнейший итальянский тренер, против команды, которая была создана только летом. Соперники по разу обыграли друг друга в регулярном чемпионате, причем побежали дома всухую.

Скорее всего, решающим в этом противостоянии будет количество матчей на своей площадке. А в этом компоненте преимущество у «Факела».