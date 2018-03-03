Без сюрпризов: казанский «Зенит» завершил «регулярку» ЧР на первом месте

Источник: РИА "Новости"

Команда Владимира Алекно выиграла 24 матча из 26, набрав 72 очка. На втором месте по итогам регулярной части чемпионата расположилось «Белогорье» (21 победа), а третье место досталось московскому «Динамо» (19).

Казань не дает появиться интриге

Действующий чемпион России «Зенит» в прошлом сезоне не проиграл ни одного матча, и очередная победа казанцев в первой части чемпионата России сезона-2017/18 не стала сюрпризом. В межсезонье «Зенит» расстался с опытными игроками Евгением Сивожелезом, Игорем Кобзарем, Денисом Земченком и Андреем Ащевым, но это не сказалось на результатах.

По ходу сезона клуб из столицы Татарстана был стабильно успешен: в декабре впервые в своей истории стал победителем клубного чемпионата мира, а затем уверенно прошел групповую стадию Лиги чемпионов, после чего стало известно, что казанцы в этом году примут «Финал четырех» турнира.

Одной из команд, которой все-таки удалось нанести поражение «Зениту» стало «Белогорье», в начале января взявшее верх в пятисетовом матче. По сравнению с прошлым сезоном белгородцам удалось завершить регулярную часть чемпионата на две строчки выше.

Во многом это можно объяснить продуктивной трансферной кампанией — в клуб пришли связующий Сергей Гранкин и диагональный Константин Бакун. При этом в команде остались Дмитрий Мусэрский, Сергей Тетюхин, Алексей Обмочаев и Ян Ерещенко. Бывший же доигровщик белгородцев, олимпийский чемпион Тарас Хтей стал спортивным директором клуба. Зимой команду Геннадия Шипулина также ждало усиление: немецкий диагональный Георг Грозер в результате обмена перешел из новосибирского «Локомотива».

Новичкам везет

«Зенит» из Санкт-Петербурга решением Всероссийской федерации волейбола занял в суперлиге место покинувшего ее из-за финансовых трудностей краснодарского «Динамо». В состав команды вошли многие именитые игроки: Ащев, Сивожелез, олимпийский чемпион Александр Волков, опытные легионеры Маркус Нильссон и Ореол Камехо, а также связующий сборной России Павел Панков.

Именно петербургская команда в конце ноября прервала победную серию казанцев, которая длилась еще с прошлого сезона. Команда из Татарстана остановилась на отметке в 64 выигранных в чемпионате России матча подряд. Однако, в заключительном туре «регулярки» действующие чемпионы взяли более чем убедительный реванш.

Команда с берегов Невы в целом успешно провела свою дебютную «регулярку» и в итоге выиграла 17 матчей, заняв пятое место и обеспечив себе участие в плей-офф.

В межсезонье серебряный призер прошлого сезона столичное «Динамо» решилось на смену своего многолетнего лидера Гранкина, после ухода которого в «Белогорье» основным пасующим стал Сергей Антипкин. Слабо стартовав, команда Бориса Колчина набрала ход в течение сезона и в итоге забралась на третье место.

Пары плей-офф:

«Зенит» (Казань, 1-е место на предварительном этапе) — «Нова» (Новокуйбышевск, 8),

«Белогорье» (Белгород, 2) — «Кузбасс» (Кемерово, 7),

«Динамо» (Москва, 3) — «Локомотив» (Новосибирск, 6),

«Факел» (Новый Уренгой, 4) — «Зенит» (Санкт-Петербург, 5).