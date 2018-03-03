Битва за восьмёрку: «Нову» спас тай-брейк и резервный состав соперника

Источник: РИА "Новости"

Битва за восьмёрку и поиск соперниками мотивации

Интрига в регулярном чемпионате мужской Суперлиги жила до последнего дня. В Самаре и Сургуте решалась судьба заключительной восьмой путёвки в плей-офф, обладатель которой проведёт серию с казанским «Зенитом». «Нова» перед решающими матчами эту самую восьмую позицию удерживала и в матче с потерявшим мотивацию «Белогорьем» их устраивала победа в любым счётом. В случае её проигрыша и победы «Урала» в Сургуте в плей-офф выходила команда из Уфы, которой предстоял матч с завершающей сезон командой из Югры. Обе игры начинались в одно время — в 16:00 по Москве.

Оба матча начались в упорной борьбе, и в первых розыгрышах команды успешно держали свой приём и сохраняли равновесие вплоть до первых технических тайм-аутов. В Сургуте первой вперёд вырвалась «Югра». На подаче Дениса Игнатьева хозяев выручил блок и обеспечил первое брейковое очко. В Самаре также инициативой завладели хозяева. «Белогорью» удавалось выйти вперёд на одно очко, но затем маятник качнулся в пользу более мотивированной команды. К тому же белгородцы после кубкового матча с «Любляной» дали отдохнуть своим лидерам и отправили на ничего не значащий выездной матч резервный состав.



Ответ «Белогорья» не заставил себя ждать. Мощной подачей Тодор Скримов не позволил «Нове» уйти в отрыв. Тем временем активизировались и заочные соперники новокуйбышевской команды. К середине первой партии в Сургуте вперёд вырвался «Урал», но не всё в этом противостоянии было в руках подопечных Даниэле Баньоли. Проблемы у «Белогорья в приёме позволили «Нове» получить пятиочковое преимущество. Концовку сета быстрее завершили волейболисты «Новы», а их соперникам не помогли избежать разгрома и оба использованных тайм-аута — 25:14. «Югра» сопротивлялась дольше и судьба сета решилась лишь в концовке партии, где уральцы были хладнокровнее — 25:23.

Молодёжь «Белогорья» возрождает интригу

Тем временем приятные для Баньоли и его команды новости начали приходить из Самары. Резерв «Белогорья» постепенно нашёл свою игру и повёл в самом начале второго сета. Однако уже к первому техническому тайм-ауту «Нове» удалось восстановить равенство. Баланс команд сохранялся и в матче с Сургуте, при этом уральцы во главе со своим авторитетным наставником пытались оспорить несколько розыгрышей, но выйти вперёд им позволил своевременный эйс.



Молодые волейболисты «Белогорья» крепко зацепились за эту партию и к середине сета вырвались вперёд на пять очков. В Сургуте вторую партию к ряду продолжались непрерывные качели. Соперники рубились за каждое очко, но первый решающий брейк удался «Уралу», после чего хозяева тут же взяли тайм-аут. «Белогорье» на кураже довело дело до победы во второй партии и сравняло счёт в матче — 25:22. Интрига в борьбе за последнюю путёвку в плей-офф заиграло новыми красками. Тем более «Урал» своего преимущества во второй партии не упустил, легко дожал соперника в концовке и улучшил свои шансы по завершению двух сетов.

С ног на голову

Всё перевернулось с ног на голову в начале третьей партии. Романас Шкулявичус мощной подачей обеспечил успешный стартовый рывок «Новы», который стал залогом успеха в переломном сете. К середине партии преимущество хозяев стало двукратным. Бальзам на души самарских болельщиков полился и в Сургуте. «Газпром-Югра» внезапно воспряла духом, а «Урал» напротив стал допускать необязательные ошибки в приёме. Шестиочковое преимущество к середине партии позволило «Югре» чувствовать себя комфортно.



Молодым волейболистам часто присуща нестабильность, с чем столкнулось и «Белогорье». По сути третья партия была полностью отдана сопернику, и «Нова» остановилась в шаге от выхода в плей-офф. В концовке сета «Белогорье» сумело сократить разрыв, но когда перед «Новой» замаячила угроза провала, хозяева собрались и довели дело до победы в сете — 25:21. Для решения главной задачи дня им было достаточно выиграть одну из двух оставшихся партий. Та же задача стояла и перед «Уралом», который с треском провалил вторую половину партии — 25:19.

Удача улыбнулась «Нове»