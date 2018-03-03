Битва за восьмёрку: «Нову» спас тай-брейк и резервный состав соперника
Интрига в Самаре и Сургуте жила до последнего сета, но счастье улыбнулось новокузнецкой «Нове», которая опередила «Урал».
Интрига в Самаре и Сургуте жила до последнего сета, но счастье улыбнулось новокузнецкой «Нове», которая опередила «Урал».
Битва за восьмёрку и поиск соперниками мотивации
Интрига в регулярном чемпионате мужской Суперлиги жила до последнего дня. В Самаре и Сургуте решалась судьба заключительной восьмой путёвки в
Оба матча начались в упорной борьбе, и в первых розыгрышах команды успешно держали свой приём и сохраняли равновесие вплоть до первых технических
Ответ «Белогорья» не заставил себя ждать. Мощной подачей Тодор Скримов не позволил «Нове» уйти в отрыв. Тем временем активизировались и заочные соперники новокуйбышевской команды. К середине первой партии в Сургуте вперёд вырвался «Урал», но не всё в этом противостоянии было в руках подопечных Даниэле Баньоли. Проблемы у «Белогорья в приёме позволили «Нове» получить пятиочковое преимущество. Концовку сета быстрее завершили волейболисты «Новы», а их соперникам не помогли избежать разгрома и оба использованных
Молодёжь «Белогорья» возрождает интригу
Тем временем приятные для Баньоли и его команды новости начали приходить из Самары. Резерв «Белогорья» постепенно нашёл свою игру и повёл в самом начале второго сета. Однако уже к первому техническому
Молодые волейболисты «Белогорья» крепко зацепились за эту партию и к середине сета вырвались вперёд на пять очков. В Сургуте вторую партию к ряду продолжались непрерывные качели. Соперники рубились за каждое очко, но первый решающий брейк удался «Уралу», после чего хозяева тут же взяли
С ног на голову
Всё перевернулось с ног на голову в начале третьей партии. Романас Шкулявичус мощной подачей обеспечил успешный стартовый рывок «Новы», который стал залогом успеха в переломном сете. К середине партии преимущество хозяев стало двукратным. Бальзам на души самарских болельщиков полился и в Сургуте. «Газпром-Югра» внезапно воспряла духом, а «Урал» напротив стал допускать необязательные ошибки в приёме. Шестиочковое преимущество к середине партии позволило «Югре» чувствовать себя комфортно.
Молодым волейболистам часто присуща нестабильность, с чем столкнулось и «Белогорье». По сути третья партия была полностью отдана сопернику, и «Нова» остановилась в шаге от выхода в
Удача улыбнулась «Нове»
Вдохновлённая неожиданным успехом «Югра» успешно начала и четвёртую партию. Уфимский доигровщик из Канады Барнс стал настоящей мишенью для подающих хозяев, которые раз за разом заставляли его ошибаться и заработали три очка перевеса к первому техническому перерыву, заставив нервничать Баньоли, который сменил канадца на Егора Феоктистова. Впрочем, всё до предела обострилось и в Самаре. «Нова» посыпалась в начале партии, а белгородская молодёжь у первому техническому перерыву добилась шестиочкового преимущества. Дело запахло двойным
К середине сета ситуация подравнялась в обоих городах. «Урал» восстановил равновесие, вынудив хозяев взять
Судьбу матча решал