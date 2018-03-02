«Зенит» отдохнет до финала. Победитель Лиги чемпионов определится в Казани
В «Финале четырех» могут сыграть два российских клуба.
В «Финале четырех» могут сыграть два российских клуба.
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ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ В РОССИИ
Руководство ЕКВ решило не ждать дня жеребьевки, а объявить места проведения «Финалов четырех» накануне. Возможно,
Россия в четвертый раз примет «Финал четырех» мужской лиги чемпионов. Ранее клубный чемпион Европы определялся в Белгороде (2004), Москве (2007) и Омске (2013). Московские динамовцы не сумели воспользоваться преимуществом своей площадки, а вот «Белогорье» и новосибирский «Локомотив» становились победителями.
Казанский «Зенит» побеждал в Лиге чемпионов три последних года, а всего в активе команды из столицы Татарстана пять титулов лучшего клуба Европы. Впервые у команды Владимира Алекно есть шанс выиграть Лигу чемпионов на глазах своих болельщиков.
— Это будет отличное шоу, турнир года для России. В центральной части страны давно не проводились матчи такого масштаба. Это будет большое событие для популяризации волейбола в стране, — сказал диагональный казанцев Максим Михайлов в интервью клубному сайту.
«Зенит» на правах хозяина «Финала четырех» не будет участвовать в двух стадиях
В любом случае, у лучшей команды мира будет возможность отдохнуть чуть больше, чем в предыдущие сезоны. С учетом напряженного календаря, вместившего и игры сборных, это будет кстати.
НОВОСИБИРСК НАЦЕЛЕН НА КАЗАНЬ
С кем «Зенит» сыграет в полуфинале? Это станет ясно после завершения двух стадий
Этот клуб, в отличие от железнодорожников, пробился в
Этот соперник «Локомотиву» совершенно точно по силам. Победитель пары «Локомотив» — «Нолико» сыграет с победителем пары «Халкбанк» — «Перуджа». Турецкий клуб вышел в
«ЛОКОМОТИВ» Н (Россия) — «Нолико» (Бельгия)
«Халкбанк» (Турция) — «Перуджа» (Италия)
«Скра» (Польша) — «Лубе Чивитанова» (Италия)
«Шомон» (Франция) — «Трентино» (Италия)
«Ястржембски» (Польша) — «Закса» (Польша)
«Берлин» (Германия) — «Фридрихсхафен» (Германия).
КАЗАНЬ ЗАМАХНУЛАСЬ ЕЩЕ НА ОДИН ФИНАЛ
Одновременно с жеребьевкой мужского турнира прошла и жеребьевка женского. «Финал четырех» у женщин впервые в истории пройдет в Румынии — на площадке «Альбы».
За место в четверке лучших команд Европы поспорят шесть команд, среди которых и казанское «Динамо». Подопечные Ришата Гилязутдинова, катком прошедшиеся по соперницам на групповой стадии, в
В случае выхода в «Финал четырех» «Динамо-Казань» сыграет с победителем пары «Вакифбанк» (Турция) — «Волеро» (Швейцария). Еще одну пару составили турецкий «Галатасарай» и итальянская «Новара». Победитель этой пары сыграет с «Альбой».
«Финал четырех» женской Лиги чемпионов пройдет