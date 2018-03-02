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2 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» отдохнет до финала. Победитель Лиги чемпионов определится в Казани

В «Финале четырех» могут сыграть два российских клуба.

Источник: Спорт-Экспресс

В штаб-квартире Европейской конфедерации волейбола в Люксембурге состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Уже точно ясно, что как минимум один российский клуб в «Финале четырех» сыграет, поскольку решающая стадия мужского турнира пройдет в Казани.

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ В РОССИИ

Руководство ЕКВ решило не ждать дня жеребьевки, а объявить места проведения «Финалов четырех» накануне. Возможно, из-за того, что желание провести у себя решающие матчи главного клубного турнира Европы выражали немногие. Да и заплатить за это нужно было довольно приличную для волейбола сумму. В частности, мужской финал «стоил» Казани больше 200 тысяч евро. Турнир пройдет 12—13 мая в «Баскет-холле», вмещающем 7500 зрителей.

Россия в четвертый раз примет «Финал четырех» мужской лиги чемпионов. Ранее клубный чемпион Европы определялся в Белгороде (2004), Москве (2007) и Омске (2013). Московские динамовцы не сумели воспользоваться преимуществом своей площадки, а вот «Белогорье» и новосибирский «Локомотив» становились победителями.

Казанский «Зенит» побеждал в Лиге чемпионов три последних года, а всего в активе команды из столицы Татарстана пять титулов лучшего клуба Европы. Впервые у команды Владимира Алекно есть шанс выиграть Лигу чемпионов на глазах своих болельщиков.

— Это будет отличное шоу, турнир года для России. В центральной части страны давно не проводились матчи такого масштаба. Это будет большое событие для популяризации волейбола в стране, — сказал диагональный казанцев Максим Михайлов в интервью клубному сайту.

«Зенит» на правах хозяина «Финала четырех» не будет участвовать в двух стадиях плей-офф. И если в чемпионате страны доберется до решающей стадии, то останется без игровой практики чуть больше, чем на неделю. Если не доберется (во что не верится), то не будет играть в официальных матчах около месяца.

В любом случае, у лучшей команды мира будет возможность отдохнуть чуть больше, чем в предыдущие сезоны. С учетом напряженного календаря, вместившего и игры сборных, это будет кстати.

НОВОСИБИРСК НАЦЕЛЕН НА КАЗАНЬ

С кем «Зенит» сыграет в полуфинале? Это станет ясно после завершения двух стадий плей-офф. Соперником казанской команды может стать новосибирский «Локомотив». Команда Пламена Константинова в первом раунде плей-офф сыграет с бельгийским «Нолико».

Этот клуб, в отличие от железнодорожников, пробился в плей-офф с третьего места. Бельгийцы играли в группе с итальянским «Трентино», польской «Заксой» и турецким «Аркасом». «Нолико» дважды обыграл турецкую команду и на своей площадке победил поляков. Трех побед в шести матчах команде Жоэля Банкса хватило для того, чтобы проползти в плей-офф.

Этот соперник «Локомотиву» совершенно точно по силам. Победитель пары «Локомотив» — «Нолико» сыграет с победителем пары «Халкбанк» — «Перуджа». Турецкий клуб вышел в плей-офф с такими же показателями, как и «Нолико», а вот итальянцы, как «Зенит» и немецкий «Фридрихсхафен» одержали по шесть побед из шести возможных.

Плей-офф. Первый раунд
«ЛОКОМОТИВ» Н (Россия) — «Нолико» (Бельгия)
«Халкбанк» (Турция) — «Перуджа» (Италия)
«Скра» (Польша) — «Лубе Чивитанова» (Италия)
«Шомон» (Франция) — «Трентино» (Италия)
«Ястржембски» (Польша) — «Закса» (Польша)
«Берлин» (Германия) — «Фридрихсхафен» (Германия).

КАЗАНЬ ЗАМАХНУЛАСЬ ЕЩЕ НА ОДИН ФИНАЛ

Одновременно с жеребьевкой мужского турнира прошла и жеребьевка женского. «Финал четырех» у женщин впервые в истории пройдет в Румынии — на площадке «Альбы».

За место в четверке лучших команд Европы поспорят шесть команд, среди которых и казанское «Динамо». Подопечные Ришата Гилязутдинова, катком прошедшиеся по соперницам на групповой стадии, в плей-офф сыграют с итальянским «Конельяно». Поскольку у женщин всего одна стадия плей-офф перед решающими матчами, слабых команд тут просто нет. Напомним, что казанское «Динамо» выигрывало Лигу чемпионов в 2014-м, когда в составе команды выступала Екатерина Гамова.

В случае выхода в «Финал четырех» «Динамо-Казань» сыграет с победителем пары «Вакифбанк» (Турция) — «Волеро» (Швейцария). Еще одну пару составили турецкий «Галатасарай» и итальянская «Новара». Победитель этой пары сыграет с «Альбой».

«Финал четырех» женской Лиги чемпионов пройдет 5—6 мая.

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