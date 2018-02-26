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00:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уфа или Самара? Два претендента на одно место

За тур до окончания регулярного чемпионата мужской Суперлиги еще неизвестен состав плей-офф.

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат России. Суперлига. 25-й тур
Белогорье — Енисей — 3:0 (25:20, 25:21, 25:20)
Кузбасс — Газпром-Югра — 3:0 (25:17, 25:21, 25:12)
Югра-Самотлор — Динамо М — 1:3 (25:19, 18:25, 15:25, 18:25)
НОВА — Локомотив Н — 3:1 (25:22, 19:25, 25:23, 25:20)
Урал — Факел — 0:3 (22:25, 16:25, 25:27)
Зенит-Казань — Динамо ЛО — 3:0 (25:18, 25:21, 25:12)
Зенит СПб — Ярославич — 3:0 (27:25, 25:18, 25:15).

Впрошлом году все было ясно еще за два тура до окончания регулярки, но тогда и формула была другой. За место в восьмерке сильнейших поспорят самарская «Нова» и «Урал» из Уфы.

СЕМЬ ПОРАЖЕНИЙ ПОДРЯД

«Урал» уже давным-давно мог решить все вопросы по своему попаданию в плей-офф. Но, обыграв 10 января в Нижневартовске аутсайдера чемпионата «Югру-Самотлор», уфимцы забыли вкус побед. А ведь команда Даниэле Баньоли до этого уверенно держалась не просто в зоне плей-офф, но даже рассчитывала на преимущест­во своей площадки в четвертьфинале.

Бывший наставник сборной России и московского «Динамо» был приглашен в Уфу явно не для того, чтобы не попадать в первую восьмерку. Еще летом после подписания контракта Баньоли рассказывал о том, что в столице Башкирии рассчитывают в будущем на Лигу чемпионов и даже готовы вложиться в новый зал.

Но неожиданное поражение в Санкт-Петербурге от «Динамо-ЛО» на третий день после игры в Нижневартовске стало переломным для «Урала». Уфимская команда вела 24:21 в третьем сете при ничье по партиям. Но не смогла реализовать свое преимущество, проиграв пять очков подряд. «Урал» уступил на тай-брейке, и дальше понеслось.

Не уезжая из Питера, уфимцы уступили «Зениту», потом проиграли в Москве и Казани, дома потерпели поражение от новосибирского «Локомотива», неудачно съез­дили в Белгород и в 25-м туре не смогли взять на своей площадке ни одной партии в матче с «Факелом». Очень бледно в той игре выглядели доигровщики уфимцев, не проявившие себя ни в атаке, ни в приеме.

В заключительном туре «Уралу» предстоит выезд к «Газпрому-Югре». Генеральный директор и главный тренер сургутян Рафаэль Хабибуллин может, как и в игре с «Кузбассом», не заявлять на матч никого из лидеров, а может выставить боевой состав. «Уралу» в любом случае будет непросто добиться победы, но даже она не гарантирует уфимцам восьмое место.

ВОСЕМЬ ВЫИГРАННЫХ ТАЙ-БРЕЙКОВ

Все зависит от того, как дома с «Белогорьем» сыграет «Нова». Самарская команда 6 января в трех сетах проиграла как раз «Уралу», и тогда вряд ли можно было предсказать, что к последнему туру соперники будут сражаться между собой за единственную путевку в плей-офф.

Но «Урал» потерпел семь поражений подряд, а «Нова» цеплялась за каждый шанс. Команда Константина Брянского в последних семи турах одержала четыре победы, две из которых — в пяти партиях. «Нова» вообще лидер чемпионата по количеству побед на тай-брейках — их у самарской команды восемь.

В последнем туре в Самару приезжал новосибирский «Локомотив» и уехал на щите. Команде Пламена Константинова, имеющего колоссальную поддержку руководства, не помогла встряска в виде обмена немецкого диагонального Георга Грозера в Белгород. Взамен в Новосибирск приехал Максим Жигалов. Он был лучшим в своей команде в матче с «Новой», но хозяева играли именно как команда.

Очень здорово проявил себя болгарский доигровщик Тодор Скримов, полностью восстановившийся к решающим матчам после травмы плеча.

«Нова» наверняка выйдет на матч с «Белогорьем» как на пос­ледний бой. А вот Белгород вполне может отправить в Самару второй состав — лидерам, играющим на два фронта в чемпионате и Кубке ЕКВ, можно дать отдых, ведь для них этот матч ничего не значит.

Баньоли уже сказал, что такое решение, если оно будет реализовано, станет неспортивным со стороны «Белогорья». Но кто мешал «Уралу» реализовать свои шансы в том самом матче с «Динамо» из Ленинградской области?

СЕМЬ МЕСТ УЖЕ ЗАНЯТЫ

Перед последним туром совершенно ясна судьба 12 команд.

Казанский «Зенит», «Белогорье», московское «Динамо», «Факел», питерский «Зенит», «Локомотив» и «Кузбасс» сыграют в плей-офф. Правда, только Казань и Белгород точно никуда не сдвинутся с первого и второго мест.

Положение остальных команд может поменяться. И в зависимости от этого поменяться соперник по плей-офф.

Точно так же известно, что в плей-аут сыграют «Газпром-Югра», «Енисей», «Динамо-ЛО», «Ярославич» и «Югра-Самотлор».

В заключительном туре нет ни одного матча, в котором сразу обе­им командам ничего не нужно.

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