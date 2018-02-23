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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Надежда умирает в последнем: главные события 25-го тура Суперлиги

«Нова» заочно бьётся с «Уралом» за плей-офф, «Динамо» держит оборону, а «Белогорье» экспериментирует — главные события 25-го тура Суперлиги.

Первый этап чемпионата России по волейболу среди мужчин не просто вышел на финишную прямую, а преодолевает заключительные метры своей дистанции. Но по итогам предпоследнего тура «регулярки» ни одна из главных интриг не умерла. Состав участников плей-офф всё ещё не сформирован, да и в самой восьмёрке по-прежнему могут произойти серьёзные изменения.

Матч тура

Пожалуй, самая мощная мотивация в 25-м туре была у волейболистов новокуйбышевской «Новы», продолжающей заочное сражение с «Уралом» за заветное восьмое место в турнирной таблице. «Нове» предстояло сойтись в равном бою с новосибирским «Локомотивом», и команда с честью преодолела это испытание, значительно повысив свои шансы остаться в зоне плей-офф.

В первых двух периодах на площадке шла равная борьба. Команда по очереди получали преимущество, выходили вперёд в счёте. В концовке первого периода удача улыбнулась «Нове» — 25:22, однако второй выиграл «Локо» — 25:19. В какой-то момент совершенно разладилась игра у лидера атак самарской команды Романаса Шкулявичуса, но это, как ни странно, только подстегнуло его партнёров. Знамя победы перехватил Тодор Скримов, набравший 22 очка и ставший одним из двух самых результативных игроков тура. Вторым, что любопытно, стал его оппонент — Максим Жигалов, вернувший себе игровой тонус в Новосибирске. Однако усилий одного Максима не хватало. «Нова» играла слаженнее, дружнее, а «Локомотив» много ошибался. Третья и четвёртая партии, а вместе с ними и победа в матче, остались за хозяевами встречи.

Битва тура

Главный преследователь «Новы» — «Урал» из Уфы принимал дома не менее серьёзных гостей. «Факел» в последнее время смотрится очень здорово и ещё сохраняет шансы потеснить на третьей строчке в турнирной таблице столичное «Динамо». Игра с «Уралом» в целом прошла по сценарию Камилло Плачи: «Факел» без видимого труда выиграл первый сет со счётом 25:22 — в атаке гостей солировал Егор Клюка. Во второй партии команда из Нового Уренгоя чуть сместила акценты в атаке и выиграла ещё увереннее — 25:16. Даниэле Баньоле ответил заменой связующего и заставил «Факел» понервничать, но тот всё равно выиграл — 27:25 и 3:0 по партиям.

В заключительном туре «Урал» отправится в Сургут, где должен обыграть «Газпром-Югра», чтобы сохранить шансы на плей-офф. Однако одной только победы уфимской команде будет недостаточно: «Нова» дома должна уступить «Белогорью», утратившему турнирную мотивацию.

Подача тура

«Факел» же в 26-м туре продолжит заочную битву с московским «Динамо». Бело-голубые в предпоследний игровой день регулярного чемпионата сумели одержать непростую, но очень важную победу над «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска. Любопытно, что ключевым элементом в игре стала подача игроков «Динамо». Особенно здорово мяч в игру вводил Дмитрий Щербинин — на его счету сразу пять эйсов. Нельзя не отметить и подачи Юрия Бережко: с его помощью москвичи на старте четвёртой партии добыли необходимое для победы преимущество — 7:2, после чего довели матч до логического завершения. «Самотлор» сумел вырвать у именитого соперника только одну партию, но в итоге потерпел своё 24-е поражение в турнире.

Цитата тура

«Зенит» из Санкт-Петербурга в 25-м туре встречался с «Ярославичем». И если команда из Ярославля потеряла все шансы выйти в плей-офф, то дебютанты Суперлиги надеялись превратить текущее пятое место во что-то большее. Учитывая разницу команд в классе и настрое, борьба предсказуемо была локальной — не отдельных игровых отрезках. Самой боевой получилась первая партия, в которой дело дошло до больше-меньше, но победил всё равно фаворит — 27:25.

«В первой партии у нас были хорошие шансы. Однако сами упустили победу. Не хватило веры в собственные силы. Побоялись выигрывать. Я спрашиваю у нашего молодого либеро: «Ты же весь матч легко принимал подачи Червякова, чего же на сетболе не справился?» Он отвечает: «То по ходу матча, а то в концовке — разные вещи», — объяснял после игры главный тренер «Ярославича» Виктор Сидельников. Его визави Александру Климкину оставалось лишь похвалить игроков «Зенита». Победа со счётом 3:0 гарантировала им пятое место за тур до окончания «регулярки». В 26-м туре питерская команда сыграет с грозными одноклубниками из Казани.

Эксперименты тура

Казанский «Зенит», ещё на прошлой неделе гарантировавший себе победу в регулярном чемпионате, в преддверии матчей плей-офф не идёт на эксперименты, а играет основным составом. В то же время «Белогорье» выбрало другую стратегию: в заключительных играх «регулярки», не имеющих турнирного значения Александр Богомолов даёт лидерам передышку. Вот и в домашнем матче с «Енисеем» Грозер, Тетюхин, Мусэрский и Обмочаев вышли на площадку скорее размяться — даже до конца первой партии не доиграли.

Борьба могла бы быть более захватывающей, если бы красноярцы выступали в своём лучшем сочетании. Но из-за отсутствия двух ключевых игроков — Диаса и Спиридонова — «Енисею» тоже пришлось искать лучшие варианты прямо на ходу. Что-то получилось, что-то нет: во всех трёх партиях гости боролись с именитыми хозяевами до самой концовки, но неизменно уступали. Ближайший резерв «Белогорья» показал, что готов помочь основе в ответственных матчах плей-офф, а «Енисей» настраивается на матчи за сохранение места в Суперлиге.

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