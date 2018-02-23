Надежда умирает в последнем: главные события 25-го тура Суперлиги
«Нова» заочно бьётся с «Уралом» за
«Нова» заочно бьётся с «Уралом» за
Первый этап чемпионата России по волейболу среди мужчин не просто вышел на финишную прямую, а преодолевает заключительные метры своей дистанции. Но по итогам предпоследнего тура «регулярки» ни одна из главных интриг не умерла. Состав участников
Матч тура
Пожалуй, самая мощная мотивация в 25-м туре была у волейболистов новокуйбышевской «Новы», продолжающей заочное сражение с «Уралом» за заветное восьмое место в турнирной таблице. «Нове» предстояло сойтись в равном бою с новосибирским «Локомотивом», и команда с честью преодолела это испытание, значительно повысив свои шансы остаться в зоне
В первых двух периодах на площадке шла равная борьба. Команда по очереди получали преимущество, выходили вперёд в счёте. В концовке первого периода удача улыбнулась «Нове» — 25:22, однако второй выиграл «Локо» — 25:19. В
Битва тура
Главный преследователь «Новы» — «Урал» из Уфы принимал дома не менее серьёзных гостей. «Факел» в последнее время смотрится очень здорово и ещё сохраняет шансы потеснить на третьей строчке в турнирной таблице столичное «Динамо». Игра с «Уралом» в целом прошла по сценарию Камилло Плачи: «Факел» без видимого труда выиграл первый сет со счётом 25:22 — в атаке гостей солировал Егор Клюка. Во второй партии команда из Нового Уренгоя чуть сместила акценты в атаке и выиграла ещё увереннее — 25:16. Даниэле Баньоле ответил заменой связующего и заставил «Факел» понервничать, но тот всё равно выиграл — 27:25 и 3:0 по партиям.
В заключительном туре «Урал» отправится в Сургут, где должен обыграть «Газпром-Югра», чтобы сохранить шансы на
Подача тура
«Факел» же в 26-м туре продолжит заочную битву с московским «Динамо».
Цитата тура
«Зенит» из
«В первой партии у нас были хорошие шансы. Однако сами упустили победу. Не хватило веры в собственные силы. Побоялись выигрывать. Я спрашиваю у нашего молодого либеро: «Ты же весь матч легко принимал подачи Червякова, чего же на сетболе не справился?» Он отвечает: «То по ходу матча, а то в концовке — разные вещи», — объяснял после игры главный тренер «Ярославича» Виктор Сидельников. Его визави Александру Климкину оставалось лишь похвалить игроков «Зенита». Победа со счётом 3:0 гарантировала им пятое место за тур до окончания «регулярки». В 26-м туре питерская команда сыграет с грозными одноклубниками из Казани.
Эксперименты тура
Казанский «Зенит», ещё на прошлой неделе гарантировавший себе победу в регулярном чемпионате, в преддверии матчей
Борьба могла бы быть более захватывающей, если бы красноярцы выступали в своём лучшем сочетании. Но