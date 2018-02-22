Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
Открытый российскими школьниками остров в Арктике признали в Минобороны
5 ошибок, из-за которых затягивается ремонт
Сечин прокомментировал слухи об отношениях с Сергеенко
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Оттава Сенаторз
Футбол. Еврокубки
21.02
Севилья0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Еврокубки
21.02
Шахтер Д2
Рома1
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
21.02
Леганес1
Реал3
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Футбол. Еврокубки
21.02
ЦСКА1
Црвена Звезда0
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Канада
США
Хоккей. Олимпийский турнир
21.02
ШвецияОТ3
Германия4
Хоккей. Олимпийский турнир
21.02
Канада1
Финляндия0
Все события
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Андреева перестала вести московское «Время» на «Первом»
МВД придумало новый повод лишать водителей прав
ОСАГО для хулиганов может подорожать в три раза
Россиянка установила мировой рекорд на Олимпиаде
Как Россия громила Норвегию (видео)
Дженнифер Лоуренс в открытом платье спровоцировала споры в Сети
Кочеткова назвала развод Гигинеишвили с Михалковой «бумерангом»
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
Жилье в Москве может значительно подорожать
Что делают с «хрущевками» за рубежом
Фоторепортажи
12Сборная России разгромила Норвегию в четвертьфинале
9Все золото Пхенчхана. 17 февраля
01:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Надеюсь увидеть волейбол на зимних Олимпиадах»

Российский игрок в волейбол на снегу Тарас МЫСЬКИВ рассказал «СЭ» о набирающей все большую популярность дисциплине.

Источник: Спорт-Экспресс

Дуэт Тараса Мыськива и Руслана Даянова стал открытием нынешнего сезона Евротура по волейболу на снегу — россияне выиграли уже два этапа подряд и останавливаться не планируют. «СЭ» связался с Мыськивым — он рассказал, что лишь недавно дебютировал в новой для себя дисциплине, какие нюансы связаны с игрой на не самом привычном для волейболистов покрытии и на каких еще турнирах выступит в ближайшее время.

— Турнир в итальянском Роккаразо выдался по-настоящему насыщенным, — сказал Мыськив. — Как по количеству игр, так и по их сложности. Последний день соревнований был довольно-таки сложным для нас. В первой же игре мы уступили, и вместо прямого выхода в полуфинал соревнований получили одну дополнительную игру в плей-офф.

— На первом этапе в турецком Эрджийесе ваша команда не отдала ни одного сета, но в Италии после поражения вы проиграли стартовую партию и в следующем раунде. Что думали в тот момент, когда стояли в одном сете от вылета?

— Да, в четвертьфинале мы уступили партию своим одноклубникам Всеволоду Бобрикову и Владиславу Михалеву. Нам пришлось включиться по полной. Старались сконцентрироваться на каждом элементе и максимально дорожить каждым мячом. Хорошо, что быстро нашли свою игру. А ребята действительно молодцы, показали очень хороший волейбол.

— Соперниками по решающему матчу были те самые Руслан Быканов и Максим Худяков, которым вы уже уступили по ходу этапа. Что помогло взять реванш?

— В финальном матче мы немного изменили тактику в защите, а также добавили мощи в атаке, чего нам не хватало в первом матче против соотечественников. Еще можно отметить, что немного изменилась поверхность на площадке. Если на утренней игре покрытие было плотным, похоже на «классический» паркет, то к последним играм на центральном корте снег был разбит, а поверхность стала менее твердой и очень скользкой.

ПОЕДЕМ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

— Как вообще можете оценить уровень организации на этапах Евротура в нынешнем сезоне?

— Он довольно-таки неплохой. Заранее известно расписание игр, для проведения соревнований выбраны хорошие и красивые места. Финальный день турнира — воскресенье, что, естественно, помогает привлекать большее количество зрителей на заключительные матчи.

— А что после двух подряд успехов скажете о спортивном уровне соревнований?

— Ну это как раз мой второй турнир на снегу. Хотя уже видно, как по сравнению с этапом в Турции возросла конкуренция. Добавилась одна сильная пара из России, приехали ребята из Польши, которые были «посеяны» первыми. Да и остальные команды быстро осваиваются в новом виде спорта, находят свои фишки. Это нормальное явление, считаю, от старта к старту конкуренция продолжит расти.

— Сезон в Евротуре в самом разгаре, ближайший этап стартует в Грузии уже 24 февраля. Какие у вас с партнером стоят цели? Победа в общем зачете?

— В наших планах поехать на турниры, которые состоятся на этой и следующей неделе — в Бакуриани и турецкий Улудаг. По поводу остальных этапов — в Словении и Италии — пока находимся в раздумьях. О целях скажу сразу — лично мне в каждом розыгрыше, в каждом матче хочется показывать максимально качественную игру в техническом, тактическом и психологическом плане. А если удастся занять высокое место в общем зачете, то это будет приятным бонусом к вышеназванному.

— В марте в Австрии пройдет первый чемпионат Европы. Согласно критериям отбора, победители этапов Евротура получают путевку на турнир. Планируете ли туда поехать?

— Да, мы с Русланом хотим на нем выступить.

НА СНЕГУ ИГРАЕМ В ФУТБОЛЬНЫХ БУТСАХ

— Волейбол на снегу — достаточно молодая дисциплина. Как решили попробовать в нем свои силы?

— В прошлом году узнал, что стали проводить этапы Евротура по «снежке». Да и первый чемпионат России состоялся тоже в 2017 году. Мне стало интересно, прошлой осенью переговорили с Русланом Даяновым. Согласились, что можно попробовать съездить на пару этапов и посмотреть, что из этого выйдет. Что ж, пока идем хорошо!

— А почему вы решили встать в пару? В прошлом сезоне Даянов выступал в Евротуре вместе с Юрием Богатовым и тоже выиграл два этапа.

— Мы давно знакомы и в пляжном волейболе впервые сыграли вместе еще в 2014 году. Ни я, ни Руслан не смогли поучаствовать в январском чемпионате России по волейболу на снегу. А Юра Богатов решил сыграть с Павлом Ракусовым — в итоге они стали на турнире первыми и напрямую отобрались на ЧЕ в Австрии. Поэтому мы и решили объединить силы с Даяновым.

— Какие главные особенности этой разновидности волейбола, на ваш взгляд? В чем главные нюансы игры на снегу?

— Конечно, игра в футбольных бутсах. Погодные условия, так как они влияют на состояние поверхности корта. На площадке в целом довольно скользко, но есть еще одна проблема — снег попадает в обувь, и к концу игры начинают мерзнуть ноги. На песке, например, такого вы не встретите. А также высока цена ошибки, так как партии на снегу идут всего до 11 очков!

— Не так давно ФИВБ провела показательные матчи по волейболу на снегу в рамках Игр в Пхенчхане. Как думаете, есть ли у этой дисциплины олимпийские перспективы?

— Это довольно сложный вопрос. Надеюсь, что этот вид спорта рано или поздно сможет появиться в программе Олимпийских игр. Ведь это может стать уникальным случаем — один вид спорта будет представлен и на летних, и на зимних Олимпиадах.

Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Рекорды мира, пьедестал от лыжников и полуфинал «красной машины»
Один за всех: Дзагоев вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы
Крушельницкий отказался от слушания в CAS по делу о допинге
Погоня Дальмайер за четвертой медалью: за чем следить 22 февраля
NYT: Русские на трибунах – это проплаченные люди и олигархи
«Реал» одержал волевую победу в матче чемпионата Испании
Гончаренко отметил проблемы ЦСКА в матче против «Црвены Звезды»
Спорт-Экспресс
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом Выбывшая из пятого сезона популярного реалити-шоу и поскандалившая в соцсетях с предыдущим холостяком пообещала подписчикам «сенсационные открытия»
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне При прыжке голова 11-летнего мальчика проносится буквально в сантиметре от бортика бассейна
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь