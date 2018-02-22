«Надеюсь увидеть волейбол на зимних Олимпиадах»

Источник: Спорт-Экспресс

Дуэт Тараса Мыськива и Руслана Даянова стал открытием нынешнего сезона Евротура по волейболу на снегу — россияне выиграли уже два этапа подряд и останавливаться не планируют. «СЭ» связался с Мыськивым — он рассказал, что лишь недавно дебютировал в новой для себя дисциплине, какие нюансы связаны с игрой на не самом привычном для волейболистов покрытии и на каких еще турнирах выступит в ближайшее время.

— Турнир в итальянском Роккаразо выдался по-настоящему насыщенным, — сказал Мыськив. — Как по количеству игр, так и по их сложности. Последний день соревнований был довольно-таки сложным для нас. В первой же игре мы уступили, и вместо прямого выхода в полуфинал соревнований получили одну дополнительную игру в плей-офф.

— На первом этапе в турецком Эрджийесе ваша команда не отдала ни одного сета, но в Италии после поражения вы проиграли стартовую партию и в следующем раунде. Что думали в тот момент, когда стояли в одном сете от вылета?

— Да, в четвертьфинале мы уступили партию своим одноклубникам Всеволоду Бобрикову и Владиславу Михалеву. Нам пришлось включиться по полной. Старались сконцентрироваться на каждом элементе и максимально дорожить каждым мячом. Хорошо, что быстро нашли свою игру. А ребята действительно молодцы, показали очень хороший волейбол.

— Соперниками по решающему матчу были те самые Руслан Быканов и Максим Худяков, которым вы уже уступили по ходу этапа. Что помогло взять реванш?

— В финальном матче мы немного изменили тактику в защите, а также добавили мощи в атаке, чего нам не хватало в первом матче против соотечественников. Еще можно отметить, что немного изменилась поверхность на площадке. Если на утренней игре покрытие было плотным, похоже на «классический» паркет, то к последним играм на центральном корте снег был разбит, а поверхность стала менее твердой и очень скользкой.

ПОЕДЕМ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

— Как вообще можете оценить уровень организации на этапах Евротура в нынешнем сезоне?

— Он довольно-таки неплохой. Заранее известно расписание игр, для проведения соревнований выбраны хорошие и красивые места. Финальный день турнира — воскресенье, что, естественно, помогает привлекать большее количество зрителей на заключительные матчи.

— А что после двух подряд успехов скажете о спортивном уровне соревнований?

— Ну это как раз мой второй турнир на снегу. Хотя уже видно, как по сравнению с этапом в Турции возросла конкуренция. Добавилась одна сильная пара из России, приехали ребята из Польши, которые были «посеяны» первыми. Да и остальные команды быстро осваиваются в новом виде спорта, находят свои фишки. Это нормальное явление, считаю, от старта к старту конкуренция продолжит расти.

— Сезон в Евротуре в самом разгаре, ближайший этап стартует в Грузии уже 24 февраля. Какие у вас с партнером стоят цели? Победа в общем зачете?

— В наших планах поехать на турниры, которые состоятся на этой и следующей неделе — в Бакуриани и турецкий Улудаг. По поводу остальных этапов — в Словении и Италии — пока находимся в раздумьях. О целях скажу сразу — лично мне в каждом розыгрыше, в каждом матче хочется показывать максимально качественную игру в техническом, тактическом и психологическом плане. А если удастся занять высокое место в общем зачете, то это будет приятным бонусом к вышеназванному.

— В марте в Австрии пройдет первый чемпионат Европы. Согласно критериям отбора, победители этапов Евротура получают путевку на турнир. Планируете ли туда поехать?

— Да, мы с Русланом хотим на нем выступить.

НА СНЕГУ ИГРАЕМ В ФУТБОЛЬНЫХ БУТСАХ

— Волейбол на снегу — достаточно молодая дисциплина. Как решили попробовать в нем свои силы?

— В прошлом году узнал, что стали проводить этапы Евротура по «снежке». Да и первый чемпионат России состоялся тоже в 2017 году. Мне стало интересно, прошлой осенью переговорили с Русланом Даяновым. Согласились, что можно попробовать съездить на пару этапов и посмотреть, что из этого выйдет. Что ж, пока идем хорошо!

— А почему вы решили встать в пару? В прошлом сезоне Даянов выступал в Евротуре вместе с Юрием Богатовым и тоже выиграл два этапа.

— Мы давно знакомы и в пляжном волейболе впервые сыграли вместе еще в 2014 году. Ни я, ни Руслан не смогли поучаствовать в январском чемпионате России по волейболу на снегу. А Юра Богатов решил сыграть с Павлом Ракусовым — в итоге они стали на турнире первыми и напрямую отобрались на ЧЕ в Австрии. Поэтому мы и решили объединить силы с Даяновым.

— Какие главные особенности этой разновидности волейбола, на ваш взгляд? В чем главные нюансы игры на снегу?

— Конечно, игра в футбольных бутсах. Погодные условия, так как они влияют на состояние поверхности корта. На площадке в целом довольно скользко, но есть еще одна проблема — снег попадает в обувь, и к концу игры начинают мерзнуть ноги. На песке, например, такого вы не встретите. А также высока цена ошибки, так как партии на снегу идут всего до 11 очков!

— Не так давно ФИВБ провела показательные матчи по волейболу на снегу в рамках Игр в Пхенчхане. Как думаете, есть ли у этой дисциплины олимпийские перспективы?