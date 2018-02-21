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Волейболистки казанского «Динамо» обеспечили себе 1-е место в группе Лиги чемпионов
КАЗАНЬ, 21 фев —
КАЗАНЬ, 21 фев —
«Динамо» в Казани выиграло со счетом 3−1 (24:26, 25:16, 25:23, 25:14) и одержало пятую победу в пяти матчах на групповом этапе. С 15 очками казанские волейболистки гарантировали себе первое место в группе.
В предыдущем туре «Динамо» обеспечило себе как минимум второе место в группе и завоевало путевку в
Заключительный матч в группе «Динамо» проведет 27 февраля против болгарской «Марицы».