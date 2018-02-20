Турецкий гамбит: московское «Динамо» прощается с Лигой чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Сразу же после жеребьёвки группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов было понятно, что «Динамо» в компании двух мощных турецких клубов и одного польского придётся несладко. В ситуации, когда даже второе место не может гарантировать выход в следующий раунд, нужно было хотя бы кого-то из турчанок обыгрывать. В первых трёх матчах сделать это не получилось, хотя гостевая игра с «Вакыфбанком», проигранная в пяти сетах, показала, что «Динамо» ещё способно спасти положение. Для этого обязательно нужно было обыгрывать «Фенербахче» во втором подряд матче на турецкой земле. Задача трудная, но посильная.

Россиянки уходят в отрыв

На старте матча волейболистки обеих команд заметно нервничали и непозволительно много ошибались на подачах — порядка шести-семи очков достались соперницам без боя. У турчанок проблем было больше, но их качественная игра в атаке позволяла удерживать равенство в счёте вплоть до первого перерыва и сразу же после него. «Динамо» выглядело чуть более уверенно, но необязательные ошибки до поры не позволяли московской команде уйти в отрыв.

Изменить ход игры удалось в середине партии. «Динамо» стало чаще подключать в атаку Наталью Гончарову, а та набирала обороты с каждой атакой. Полетела, наконец, и сложная подача — «Галатасараю» почти не удавалась качественная доводка. Как только россиянки оторвались на три очка, Атаман Гюнейлигил запросил тайм-аут, но остановить рывок соперниц турчанкам так и не удалось. 13:10 постепенно превратились в 16:12, а четыре очка преимущества в концовке превратились в восемь. «Динамо» играло качественно и закономерно выиграло сет — 25:19.

Решающая замена Атамана

Первый сет должен бы вселить в команду оптимизм: игра шла, подача летела, приём получался. Неудивительно, что хорошее настроение перенеслось и на вторую партию. И если на самом старте «Динамо» иногда ошибалось и «Фенербахче» шёл с минимальным отставанием, то после первого технического перерыва россиянки явно начали получать удовольствие от игры, а турчанки — дёргаться и переживать. На подаче Веры Ветровой «Динамо» получило четыре очка подряд, и тренеру соперниц при 12:7 пришлось снова брать тайм-аут, чтобы хоть что-нибудь изменить.

Атаман выпустил на подачу Ашли Калач, и её подачи вкупе с неудачной расстановкой «Динамо» привели к тому, что преимущество мгновенно растаяло — 13:13. Первый трудный игровой отрезок вроде бы удалось перетерпеть — две мощных атаки Гончаровой чуть охладили пыл соперниц. Но после небольшой паузы атака «Галатасарая» активизировалась вновь, и хозяйки впервые за долгое время повели — 19:18. По сравнению с первым сетом прибавила и Неслихан: её классные атаки во многом и помогли турчанкам довести дело до победы в сете — 25:22.

«Динамо» в тупике

В третьей партии Атаман вернулся к стартовому составу: Калач, изменившая ход предыдущего сета, уступила место Русевой. «Динамо» едва ли не впервые показало первый темп — и вышло. Ирина Фетисова набрала очко и заставила задуматься турчанок, привыкших в любой ситуации идти двойным блоком на диагональных. Однако первый темп стал разовой акцией, к тому же и приём перестал получаться. А в тупик москвичек поставила подача Кошелевой: проиграв четыре очка, Терзич взял тайм-аут, но сняться с расстановки удалось только, уступив ещё два — 3:7.

Чтобы разнообразить игру в атаке, тренер «Динамо» сделал замену связующей: вместо Ветровой на площадку вышла Бабешина. Выровнять игру получилось, переломить — нет. Хозяйки свели количество ошибок к минимуму, в чём-то им ещё и везло, и на второй перерыв команды ушли при неприятном для нашей команды счёте 10:16. Ничего нового в концовке соперницам «Динамо» предложить так и не смогло: ошибки были практически у всех, а игрока, который мог бы повести команду за собой, не нашлось. «Фенербахче» легко добыло победу и во второй партии — 25:15.

Рабаджиева выбивает россиянок

Теперь уже тренер «Динамо» принял решение вернуться к стартовой расстановке — Вера Ветрова вновь заняла позицию связующей. Однако поначалу российская команда набирала очки в основном за счёт ошибок турчанок. Когда хозяйки перестали ошибаться, то сразу же вышли вперёд: очень некстати для «Динамо» в составе «Фенербахче» активизировалась Шинед Джек. Но игра турчанок шла волнами: ошибки вернулись, а россиянки смогли заработать пару очков блоком, поэтому к первой паузе команда Терзича подошла, ведя в счёте — 8:6.

А решила судьбу партии и всего матча Добриана Рабаджиева — её мощная подача принесла команде серию из восьми очков подряд и превратила интригующие 9:8 в однозначные 9:16. В ходе этого отрезка турецкие зрители увидели в исполнении «Фенербахче» всё: две подачи навылет, мощные атаки, обманные удары и блок. Зоран Терзич использовал оба тайм-аута в течение пяти минут, но всё без толку — игра у «Динамо» рассыпалась совсем. Турчанки, правда, едва не возродили интригу, допустив череду ошибок на матчболах, но всё равно выиграли 25:21.