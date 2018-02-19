Воронкова: Нужно играть, а не считать турнирные расклады

Источник: РИА "Новости"

У женского волейбольного «Динамо» из Казани в преддверии весны всё в полном порядке. Команда, занявшая первое место по итогам регулярного чемпионата, стартовала в плей-офф с победы — «Сахалин» в гостях не сумел оказать фавориту серьёзного сопротивления. В Лиге чемпионов дело тоже спорится — 21 февраля «Динамо» постарается одержать пятую победу в пяти матчах группового этапа. Доигровщица команды Ирина Воронкова поделилась своими впечатлениями от старта плей-офф и ожиданиями от борьбы на европейской арене.

«После полёта на Сахалин в себя приходишь долго»

— Ирина, чувствуется ли, что стартовали матчи плей-офф?

— Конечно, чувствуется. Всем понятно, что чемпионат подходит к своему завершению, что в Лиге чемпионов всё идёт к развязке. Отступать некуда, впереди только ответственные матчи, и мы готовимся к ним по полной программе, чтобы не было никаких осечек.

— Это всё отражается в текущей работе: на тренировках, разборах?

— Нет, в этом отношении всё как обычно. Продолжаем работать над собой, над взаимодействиями.

— Ваш тренер отмечал, что хотел бы попасть на команду, к которой не придётся лететь так далеко. Как вам дался полёт на Сахалин в регулярном чемпионате? Тяжело было?

— Мне лично перестроиться было довольно легко. Мы летели туда не за день-два, как обычно, а буквально за несколько часов до предстоящей игры. Девять часов в самолёте, потом немного поспали и на матч. Летели мы с комфортом — впрочем, как и всегда. Наш клуб обеспечивает отличные условия. Разница во времени в тот же день никак не ощущалась и на игре не сказалась. Другое дело, что проблемы после таких перелётов начинаются после игры (улыбается), когда уже начинаешь чувствовать разницу. В себя приходишь долго: день-полтора уходит, чтобы морально и физически восстановиться после такого перелёта. Но ничего не поделаешь, такова наша работа.

— Можно ли сказать, что первая игра с «Сахалином» стала своего рода подготовкой к более серьёзным дуэлям в Лиге чемпионов и чемпионате России?

— Да, мы отрабатывали свои взаимодействия, готовились к дальнейшим матчам. Этот матч дал и тренерам, и игрокам понять, над чем нужно работать в будущем. К предстоящим играм нам нужно добавлять во всех компонентах и быть в наилучшей форме.

— В игре с «Сахалином» на площадку вышла 14-летняя Валерия Горбунова. Как вы поддерживали столь юную волейболистку? Какие впечатления остались от её игры?

— Любой игрок, который начинает выступать в Суперлиге, должен понимать, где он находится. Думаю, что Валерия всё прекрасно понимала. Когда её поставили на площадку, она прекрасно знала, что от неё требуется, что ей нужно делать. Понятно, что и мы где-то подсказывали, и тренеры, но она себя очень хорошо показала. Была на площадке недолго, но сыграла здорово. Она, кстати, в этом сезоне уже выходила на площадку в матче Кубка России. Там был один розыгрыш, а здесь задержалась на несколько подач. Могу сказать, что она трудолюбивый, старательный игрок, серьёзно относится к каждой мелочи, часто спрашивает что-то у тренеров или у нас. Желаю ей и дальше так же упорно трудиться и добиваться успехов. Молодец!

«Хемик» нельзя недооценивать

— В Лиге чемпионов турнирные расклады считаете?

— Думаю, на это не стоит обращать внимания. Есть конкретная игра: сыграли её — и пошли дальше. Когда закончим групповой этап, то можно будет посмотреть, куда мы проходим и на кого попадаем. Сейчас я не вижу смысла что-то считать. Нужно просто играть.

— Чем запомнился по первому кругу «Хемик», с которым вам играть 21 февраля?

— Это хорошая команда, против которой придётся непросто. Но мы прекрасно знаем, что все европейские команды сильны со своим быстрым волейболом. У польской команды есть неплохой игрок первого темпа, которая в сборной Сербии играла, есть интересная американка, которая с нами в первом матче не играла, но сейчас находится в хорошей физической форме. Можно сказать одно — этого соперника ни в коем случае нельзя недооценивать.

— Что нужно сделать, чтобы добыть пятую победу в Лиге чемпионов?

— Показать командную игру. Хорошо настроиться. Выполнить указания тренеров.

— Цель «Динамо» — первое место во всех турнирах?