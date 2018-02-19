Воронкова: Нужно играть, а не считать турнирные расклады
Казанское «Динамо» в конце зимы не сбавляет обороты. Ирина Воронкова рассказал о старте в
Казанское «Динамо» в конце зимы не сбавляет обороты. Ирина Воронкова рассказал о старте в
У женского волейбольного «Динамо» из Казани в преддверии весны всё в полном порядке. Команда, занявшая первое место по итогам регулярного чемпионата, стартовала в
«После полёта на Сахалин в себя приходишь долго»
— Ирина, чувствуется ли, что стартовали матчи
— Конечно, чувствуется. Всем понятно, что чемпионат подходит к своему завершению, что в Лиге чемпионов всё идёт к развязке. Отступать некуда, впереди только ответственные матчи, и мы готовимся к ним по полной программе, чтобы не было никаких осечек.
— Это всё отражается в текущей работе: на тренировках, разборах?
— Нет, в этом отношении всё как обычно. Продолжаем работать над собой, над взаимодействиями.
— Ваш тренер отмечал, что хотел бы попасть на команду, к которой не придётся лететь так далеко. Как вам дался полёт на Сахалин в регулярном чемпионате? Тяжело было?
— Мне лично перестроиться было довольно легко. Мы летели туда не за
— Можно ли сказать, что первая игра с «Сахалином» стала своего рода подготовкой к более серьёзным дуэлям в Лиге чемпионов и чемпионате России?
— Да, мы отрабатывали свои взаимодействия, готовились к дальнейшим матчам. Этот матч дал и тренерам, и игрокам понять, над чем нужно работать в будущем. К предстоящим играм нам нужно добавлять во всех компонентах и быть в наилучшей форме.
— В игре с «Сахалином» на площадку вышла 14-летняя Валерия Горбунова. Как вы поддерживали столь юную волейболистку? Какие впечатления остались от её игры?
— Любой игрок, который начинает выступать в Суперлиге, должен понимать, где он находится. Думаю, что Валерия всё прекрасно понимала. Когда её поставили на площадку, она прекрасно знала, что от неё требуется, что ей нужно делать. Понятно, что и мы
«Хемик» нельзя недооценивать
— В Лиге чемпионов турнирные расклады считаете?
— Думаю, на это не стоит обращать внимания. Есть конкретная игра: сыграли её — и пошли дальше. Когда закончим групповой этап, то можно будет посмотреть, куда мы проходим и на кого попадаем. Сейчас я не вижу смысла
— Чем запомнился по первому кругу «Хемик», с которым вам играть 21 февраля?
— Это хорошая команда, против которой придётся непросто. Но мы прекрасно знаем, что все европейские команды сильны со своим быстрым волейболом. У польской команды есть неплохой игрок первого темпа, которая в сборной Сербии играла, есть интересная американка, которая с нами в первом матче не играла, но сейчас находится в хорошей физической форме. Можно сказать одно — этого соперника ни в коем случае нельзя недооценивать.
— Что нужно сделать, чтобы добыть пятую победу в Лиге чемпионов?
— Показать командную игру. Хорошо настроиться. Выполнить указания тренеров.
— Цель «Динамо» — первое место во всех турнирах?
— Постараемся сделать всё, как говорит наш главный тренер, максимально. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы добиться победы во всех турнирах.