Грозер в результате обмена перешел в ВК «Белогорье», а Жигалов — в «Локомотив»

В «Белогорье» игрок сборной Германии будет выступать под 4-м номером. Планируется, что в составе белгородской команды 33-летний Грозер появится в субботу в матче чемпионата России с уфимским «Уралом».

Читайте также «Белогорье» вышло в четвертьфинал Кубка Европейской конфедерации волейбола

Ранее Грозер уже выступал за «Белогорье» с 2012 по 2016 год. Вместе с белгородской командой он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и чемпионата мира среди клубов.

В нынешнем чемпионате страны Грозер занимает шестое место в списке лучших бомбардиров суперлиги — 322 очка в 19 матчах (4,74 очка за сет). Также он входит в пятерку сильнейших подающих — 35 эйсов (0,51 эйса за сет).

Так как Грозер является иностранцем, «Белогорье» отзаявило от чемпионата России блокирующего Николая Николова — болгарин будет играть за белгородцев только в Кубке CEV.