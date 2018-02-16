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16 февраля, источник: Р-Спорт

Грозер в результате обмена перешел в ВК «Белогорье», а Жигалов — в «Локомотив»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Немецкий диагональный Георг Грозер в результате обмена перешел из новосибирского «Локомотива» в «Белогорье», а диагональный сборной России Максим Жигалов проследовал в обратном направлении, сообщается на официальном сайте белгородского волейбольного клуба.

В «Белогорье» игрок сборной Германии будет выступать под 4-м номером. Планируется, что в составе белгородской команды 33-летний Грозер появится в субботу в матче чемпионата России с уфимским «Уралом».

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Ранее Грозер уже выступал за «Белогорье» с 2012 по 2016 год. Вместе с белгородской командой он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и чемпионата мира среди клубов.

В нынешнем чемпионате страны Грозер занимает шестое место в списке лучших бомбардиров суперлиги — 322 очка в 19 матчах (4,74 очка за сет). Также он входит в пятерку сильнейших подающих — 35 эйсов (0,51 эйса за сет).

Так как Грозер является иностранцем, «Белогорье» отзаявило от чемпионата России блокирующего Николая Николова — болгарин будет играть за белгородцев только в Кубке CEV.

Жигалов выступал за «Белогорье» с 2010 года, в сезоне-2015/16 на правах аренды он защищал цвета кемеровского «Кузбасса». 28-летний Жигалов — чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка России. Вместе со сборной России в прошлом году он стал чемпионом Европы.

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