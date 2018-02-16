Карполь против Панкова. В суперлиге стартует плей-офф
Ученик против учителя — главное блюдо в четвертьфинале суперлиги.
Ученик против учителя — главное блюдо в четвертьфинале суперлиги.
Сегодня в женской суперлиги стартует
НЕПОБЕДИМЫЕ ПРОТИВ СЧАСТЛИВЧИКОВ
16 октября 2017 года казанское «Динамо» уступило одноклубницам из Москвы в матче за Суперкубок. Это было первое и единственное пока поражение команды Ришата Гилязутдинова по ходу сезона. Усилив блок Анастасией Самойленко из Краснодара и атаку лидером сборной Азербайджана Натальей Маммадовой, динамовки еще и игру ускорили. Регулярный чемпионат они выиграли очень легко. Если оценивать по российским меркам, то в Казани сейчас команда без слабых мест.
По личной статистике только по одному показателю лидирует игрок казанского «Динамо». Доигровщица Ирина Воронкова подала больше всех эйсов. По остальным показателям игроки из Казани в десятке лучших: по блокам, по очкам и эффективности в атаке, по игре на блоке и в приеме. В общем, у «Сахалина» нет ни единого шанса против победителя регулярки. Тогда почему «Сахалин» — счастливчики? Потому что попали в
ХИТРЫЕ ПРОТИВ УПОРНЫХ
В последнем туре не состоялся матч в
«Енисей» не прилетел, а «Сахалину» нужна была победа. Все остались довольны. Понятно, что команда Сергея Голотова со своего третьего места в регулярке никак бы не сместилась, но болельщиков и соперников нужно уважать. А хитрость обычно наказывается.
«Енисей» собрал мощный состав. Бывшие лидеры краснодарского «Динамо» Наталья Малых и Виктория Русакова пришлись в Красноярске к и без того крепкому двору. Малых вообще стала третьей в списке самых результативных игроков чемпионата. В активе Красноярске победа над московским «Динамо» и участие в финале Кубка России.
У «Протона» сильные игроки в атаке — американская диагональная Хейли Экерман и доигровщица Анастасия Бавыкина. Новый тренер — бывший наставник московского «Динамо» Юрий Маричев. Победа над тем же «Динамо» в Кубке России,
МОСКВА ПРОТИВ ПИТЕРА
В любом игровом виде спорта это крутое противостояние. Но в женском волейболе — слишком предсказуемое. Московское «Динамо» наверняка управится с «Ленинградкой» в двух матчах. Несмотря на то, что динамовки под руководством сербского наставника Зорана Терзича все еще ищут свою игру. Пока она строится на том, что в решающие моменты атаки идут через Наталью Гончарову. Диагональная сборной России стала самым результативным игроком регулярки.
Но соперницы, особенно в Лиге чемпионов, это уже просчитали. И такая схема почти не работает. В «Динамо» основной связкой пришла из «Уралочки» Марина Бабешина, которая привыкла к скоростному и комбинационному волейболу. Но у Терзича она сидит в запасе. Динамовки играют в другой волейбол. Это вполне достаточно, чтобы победить «Ленинградку», но уже с «Енисеем» могут возникнуть проблемы. Не говоря о Казани.
Что касается «Ленинградки», то игравшая в прошлом сезоне в матчах на вылет команда на сей раз уверенно вышла в
УЧЕНИК ПРОТИВ УЧИТЕЛЯ
«Уралочка» против «Заречья-Одинцово» — самая ровная пара в
Интересно, что в декабре, когда состоялась первая встреча «Заречья» и «Уралочки», Карполь подошел к Панкову после матча и сказал: «Вадик, потом подойди ко мне, нужно поговорить». На следующий день президиум ВФВ утвердил Панкова главным тренером сборной. Совпадение, конечно. Но после своего назначения Вадим Анатольевич пообещал, что будет советоваться с Николаем Васильевичем по сложным вопросам.
В прошлом сезоне эти команды также встречались в четвертьфинале, и «Уралочка» была сильнее. На сей раз «Заречье» настроено взять реванш.
Четвертьфинальные пары плей-офф:
«Динамо» (Казань, 1) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск, 8)
«Динамо» (Москва, 2) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург, 7)
«Енисей» (Красноярск, 3) — «Протон» (Саратовская область, 6)
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область, 4) — «Заречье-Одинцово» (Московская область, 5).
Полуфиналы начнутся 25 марта. Пары команд на этой стадии будут известны только по окончании стадии ¼ финала. Команда с наивысшим среди четверки полуфиналистов рейтингом сыграет с командой с низшим рейтингом. Две другие команды сыграют между собой.