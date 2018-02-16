Карполь против Панкова. В суперлиге стартует плей-офф

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня в женской суперлиги стартует плей-офф. Восемь команд начнут борьбу за медали национального чемпионата и места в еврокубках. «СЭ» выбрал главное из того, что было в регулярном чемпионате и предположил, что будет в плей-офф.

НЕПОБЕДИМЫЕ ПРОТИВ СЧАСТЛИВЧИКОВ

16 октября 2017 года казанское «Динамо» уступило одноклубницам из Москвы в матче за Суперкубок. Это было первое и единственное пока поражение команды Ришата Гилязутдинова по ходу сезона. Усилив блок Анастасией Самойленко из Краснодара и атаку лидером сборной Азербайджана Натальей Маммадовой, динамовки еще и игру ускорили. Регулярный чемпионат они выиграли очень легко. Если оценивать по российским меркам, то в Казани сейчас команда без слабых мест.

По личной статистике только по одному показателю лидирует игрок казанского «Динамо». Доигровщица Ирина Воронкова подала больше всех эйсов. По остальным показателям игроки из Казани в десятке лучших: по блокам, по очкам и эффективности в атаке, по игре на блоке и в приеме. В общем, у «Сахалина» нет ни единого шанса против победителя регулярки. Тогда почему «Сахалин» — счастливчики? Потому что попали в плей-офф, в решающем матче даже не выходя на площадку.

ХИТРЫЕ ПРОТИВ УПОРНЫХ

В последнем туре не состоялся матч в Южно-Сахалинске, куда должен был лететь «Енисей». Но руководство красноярской команды приняло решение не отправлять на далекий выезд даже молодежный состав. В итоге техническое поражение и штраф в 200 тысяч рублей. При этом легитимность одной неявки за сезон прописана в регламенте чемпионата.

«Енисей» не прилетел, а «Сахалину» нужна была победа. Все остались довольны. Понятно, что команда Сергея Голотова со своего третьего места в регулярке никак бы не сместилась, но болельщиков и соперников нужно уважать. А хитрость обычно наказывается.

«Енисей» собрал мощный состав. Бывшие лидеры краснодарского «Динамо» Наталья Малых и Виктория Русакова пришлись в Красноярске к и без того крепкому двору. Малых вообще стала третьей в списке самых результативных игроков чемпионата. В активе Красноярске победа над московским «Динамо» и участие в финале Кубка России.

У «Протона» сильные игроки в атаке — американская диагональная Хейли Экерман и доигровщица Анастасия Бавыкина. Новый тренер — бывший наставник московского «Динамо» Юрий Маричев. Победа над тем же «Динамо» в Кубке России, из-за чего бело-голубые не попали в «Финал четырех». И упорство в домашних матчах.

МОСКВА ПРОТИВ ПИТЕРА

В любом игровом виде спорта это крутое противостояние. Но в женском волейболе — слишком предсказуемое. Московское «Динамо» наверняка управится с «Ленинградкой» в двух матчах. Несмотря на то, что динамовки под руководством сербского наставника Зорана Терзича все еще ищут свою игру. Пока она строится на том, что в решающие моменты атаки идут через Наталью Гончарову. Диагональная сборной России стала самым результативным игроком регулярки.

Но соперницы, особенно в Лиге чемпионов, это уже просчитали. И такая схема почти не работает. В «Динамо» основной связкой пришла из «Уралочки» Марина Бабешина, которая привыкла к скоростному и комбинационному волейболу. Но у Терзича она сидит в запасе. Динамовки играют в другой волейбол. Это вполне достаточно, чтобы победить «Ленинградку», но уже с «Енисеем» могут возникнуть проблемы. Не говоря о Казани.

Что касается «Ленинградки», то игравшая в прошлом сезоне в матчах на вылет команда на сей раз уверенно вышла в плей-офф. В составе команды — трое кандидатов в сборную России. Во всяком случае, они входят в расширенный список: диагональная Екатерина Петрова, доигровщица Юлия Кутюкова и блокирующая Екатерина Полякова.

УЧЕНИК ПРОТИВ УЧИТЕЛЯ

«Уралочка» против «Заречья-Одинцово» — самая ровная пара в плей-офф. Николай Карполь против Вадима Панкова — противостояние учителя с учеником, бывшего наставника сборной России против нынешнего. В текущем сезоне в регулярном чемпионате команды встречались между собой дважды, и оба раза победила «Уралочка».

Интересно, что в декабре, когда состоялась первая встреча «Заречья» и «Уралочки», Карполь подошел к Панкову после матча и сказал: «Вадик, потом подойди ко мне, нужно поговорить». На следующий день президиум ВФВ утвердил Панкова главным тренером сборной. Совпадение, конечно. Но после своего назначения Вадим Анатольевич пообещал, что будет советоваться с Николаем Васильевичем по сложным вопросам.

В прошлом сезоне эти команды также встречались в четвертьфинале, и «Уралочка» была сильнее. На сей раз «Заречье» настроено взять реванш.

Четвертьфинальные пары плей-офф:

«Динамо» (Казань, 1) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск, 8)

«Динамо» (Москва, 2) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург, 7)

«Енисей» (Красноярск, 3) — «Протон» (Саратовская область, 6)

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область, 4) — «Заречье-Одинцово» (Московская область, 5).