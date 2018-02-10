«Факел», «Динамо» и питерский «Зенит» одержали победы в ЧР по волейболу
Завершились три матча 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Завершились три матча 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Для выявления победителя во всех трёх матчах понадобилось по три партии. Сенсаций не произошло. Победы одержали команды, располагающиеся в верхней части турнирной таблицы.
Самый серьёзный соперник, «Газпром-Югра», достался «Факелу», но команда из Нового Уренгоя доказала, что по праву занимает текущее третье место. В первом круге «Газпром-Югра» сумел взять у «Факела» одну партию (3:1).
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 23-й тур.
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (25:27, 25:27, 19:25).
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (15:25, 28:30, 19:25).
«Факел» (Новый Уренгой) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:16).