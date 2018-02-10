Хубаев: ЖВК «Енисей» не смог вылететь в Южно-Сахалинск из-за отсутствия билетов
КАЗАНЬ, 10 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Женский волейбольный клуб «Енисей» пропустит игру чемпионата России с «Сахалином», так как не смог приобрести билеты до
КАЗАНЬ, 10 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Женский волейбольный клуб «Енисей» пропустит игру чемпионата России с «Сахалином», так как не смог приобрести билеты до
Матч заключительного тура регулярного чемпионата женской суперлиги «Сахалин» — «Енисей» должен был пройти 11 февраля в
«Мы планировали сыграть с “Сахалином”, но, к сожалению, из Красноярска не было билетов до
«Нужно понимать, что команде сейчас тяжело. С Любляной шесть часов разницы у Красноярска, еще четыре часа с
Согласно регламенту Всероссийской федерации волейбола, «Енисею» будет засчитано техническое поражение со счетом 0−3. Также клуб будет оштрафован. «Сахалин», благодаря трем очкам в игре с «Енисеем», обеспечил себе выход в