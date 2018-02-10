Хубаев: ЖВК «Енисей» не смог вылететь в Южно-Сахалинск из-за отсутствия билетов

Матч заключительного тура регулярного чемпионата женской суперлиги «Сахалин» — «Енисей» должен был пройти 11 февраля в Южно-Сахалинске, но красноярский клуб сообщил о том, что не сможет прилететь.

«Мы планировали сыграть с “Сахалином”, но, к сожалению, из Красноярска не было билетов до Южно-Сахалинска. Два дня назад мы играли в Словении на Кубке CEV, прилетели домой и готовились к следующему матчу. Хотели лететь напрямую, а не из Москвы. Билетов не оказалось», — сказал Хубаев по телефону.

«Нужно понимать, что команде сейчас тяжело. С Любляной шесть часов разницы у Красноярска, еще четыре часа с Южно-Сахалинском, а через три дня после матча с “Сахалином” у нас следующая игра. Мы предлагали “Сахалину” в связи с этим провести матч у нас в Красноярске или где-то на нейтральной территории, но понимаем, что у всех клубов свои планы», — отметил заместитель директора «Енисея» по спортивной работе.