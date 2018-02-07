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20:21 (мск), источник: Прессбол

Волейбол. «Минчанка» вышла в четвертьфинал Кубка ЕКВ

В ответном матче 1/8 финала Кубка ЕКВ «Минчанка» переиграла «Безье» из Франции (3:1).

В первом матче белоруски потерпели поражение (2:3). По сумме двух встреч «Минчанка» вышла в следующий раунд турнира.

Минчанка — Безье — 3:1 (18:25 25:16 25:15 25:13)

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