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Волейбол. «Минчанка» вышла в четвертьфинал Кубка ЕКВ
В ответном матче 1/8 финала Кубка ЕКВ «Минчанка» переиграла «Безье» из Франции (3:1).
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В ответном матче 1/8 финала Кубка ЕКВ «Минчанка» переиграла «Безье» из Франции (3:1).
В первом матче белоруски потерпели поражение (2:3). По сумме двух встреч «Минчанка» вышла в следующий раунд турнира.
Минчанка — Безье — 3:1 (18:25 25:16 25:15 25:13)