Катком по Европе: «Динамо» продолжает уничтожать соперниц

Источник: РИА "Новости"

Воронкова и Маммадова разгромили соперниц вдвоём

Безоговорочный фаворит группы С женской Лиги чемпионов казанское «Динамо» в отличие от московских одноклубниц пока идёт по своим соперникам катком. В первом круге польский «Хемик», болгарская «Марица и сербская «Визура» не смогли взять у «Динамо» ни одной партии. При этом молодая сербская команда совсем недавно гостила в Казани и тогда сумела навязать борьбу лишь во второй партии. Теперь им предстояло играть дома при поддержке родных болельщиков, как всегда по-балкански горячих. К тому же в национальном чемпионате «Визуре» явно не хватает конкуренции и встреч с такими соперниками, как казанское «Динамо».

Казанки в своей сильнейшей расстановке на подаче Евгении Старцевой сразу организовали отрыв. Екатерина Уланова отлично тащила все мячи на задней линии, а Наталья Маммадова уверенно завершала атаки. Затем преимущество мощнейшей подачей закрепила Ирина Воронкова и вынудила тренера хозяек Деяна Десницу брать тайм-аут, не дожидаясь технической паузы. Но и это не выбило из колеи Воронкову и завершившую очередную атаку Маммадову — 8:2.

Сербки постепенно освоились и стали лучше защищаться, но против Маммадовой так и не нашли противоядия. Даже с задней линии она без труда пробивала двойной блок хозяек, а затем от блока сыграла в аут, доведя преимущество «Динамо» до восьми очков. Воронкова продолжила свои мощные подачи, после которых сама же умудрялась завершать атаки. Именно на подачи Ирины сербский тренер потратил и второй тайм-аут. Динамовкам оставалось лишь не расслабиться в концовке, с чем подопечные Рината Гилязутдинова отлично справились и довершили разгром молодых соперниц — 25:12. Причём победную точку в партии поставила вышедшая на замену 18-летняя Анна Котикова.

Куража сербкам хватило ненадолго

Вторая партия началась аналогично. На подаче Старцевой «Динамо» беспроблемно выиграло два очка и постепенно стало наращивать преимущество. Ирина Воронкова вновь подала навылет, а затем Маммадова красивой атакой завершила долгий розыгрыш. После перерыва сербки немного встрепенулись. Сладьяна Эрич подала эйс и помогла своей команде выиграть три очка кряду. О безоговорочном преимуществе «Динамо» уже не было и речи, а разрыв сократился до минимума. Однако на подаче Марины Марюхнич класс российского клуба сказался и статус-кво был вскоре восстановлен — 16:11.

Воронкова продолжила начатую в первой партии традицию не уходить с подачи без набраных очков. Ирина Королёва стеной встала в центре сетки на пути у сербских атак, и концовка партии в очередной раз прошла без особой интриги. Котикова снова вышла на подачу в самой концовке, доставила хозяйкам немало проблем и заработала сет-бол. Реализовать его удалось только с третьей попытки.

Воронкова решила всё подачей

В третьей партии Десница попробовал несколько перестановок в составе и поменял основную связующую. Изменить этим он ничего не смог. Воронкова стала сущим кошмаром для принимающих «Визуры», а Королёва продолжила царить у сетки. Лишь опытнейшая Эрич сохраняла спокойствие в составе хозяек, но в одиночку противостоять одной из сильнейших атак в этой Лиге чемпионов ей было не под силу. Сняться с подачи Воронковой сербки сумели только благодаря ошибке, но разгрома к первому перерыву было не избежать — 8:2.