Показательные матчи по снежному волейболу пройдут на Олимпиаде в Пхёнчхане

Мероприятие Snow Volleyball Night пройдет 14 февраля в Австрийском доме. В организованных FIVB и Европейской конфедерацией волейбола (CEV) матчах примут участие ведущие волейболисты мира, среди них олимпийские чемпионы бразилец Жиба, серб Владимир Грбич, олимпийский чемпион по пляжному волейболу бразилец Эмануэль.

«Это фантастическая обстановка, чтобы представить снежный волейбол, — сказал президент FIVB Ари Граса. — FIVB покажет свой план развития этого вида во всем мире, начиная с сезона-2018/19 и далее. Мы считаем, что теперь волейбол доступен каждому: и зимой, и летом, и на пляже, и в горах. Наша миссия стать семейным спортом номер один в мире, снежный волейбол приближает нас к этой цели».