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10:56 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» и минского «Строителя» завершили выступление в еврокубках

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» и минского «Строителя» завершили выступление в еврокубках, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси «Шахтер» выступил в Кубке Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) и после поражения в 1/8 финала со счетом 1:3 на домашней площадке от французского «Монпелье» сумел обыграть соперников на выезде — 3:2 (23:25, 25:23, 21:25, 25:23, 15:9). Однако этого результата белорусам не хватило, чтобы выйти в четвертьфинал еврокубка. Французам после победы в Беларуси на своей площадке достаточно было выиграть две партии. Наиболее результативными игроками в прошедшей встрече у белорусов стали Владимир Жигмонт (14 очков) и Олег Хмелевский (13 очков).

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Главный тренер горняков и наставник национальной сборной Беларуси Виктор Бекша после матча отметил самоотдачу своей команды. «Результатами в Кубке ЕКВ удовлетворен. Конечно, если бы не домашнее поражение от “Монпелье”, то итоги было бы подводить нам рано, но “Шахтер” на международной арене выглядел достойно. Сумел победить на выезде сильного соперника», — рассказал тренер.

Еврокубковый сезон «Шахтер» начинал в квалификации Лиги чемпионов, где во втором отборочном раунде обыграл по сумме двух матчей тельавивский «Маккаби», достойно противостоял итальянской «Перудже», а в Кубке ЕКВ был сильнее финского «Хуррикаани».

Минский «Строитель» после поражения в Анкаре от турецкого «Мили Пьянго» на выезде (0:3) в Кубке вызова пытался на домашней площадке в спорткомплексе «Уручье» реабилитироваться и был близок к успеху. В первом сете подопечные Александра Сингаевского вели 23:20, но не смогли удержать преимущества, уступив со счетом 24:26. Далее минчане усилиями финского легионера Никласа Сеппянена и молодого Владислава Давыскибы победили в двух следующих партиях, но на большее сил у белорусской команды не хватило. «Строитель» потерпел поражение со счетом — 2:3 (24:26, 25:20, 25:15, 19:25, 12:15).

Из белорусских волейбольных клубов на международной арене борьбу продолжает лишь «Минчанка». Подопечные Виктора Гончарова после поражения в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ от французского «Безье» постараются взять реванш на домашней площадке 7 февраля.

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