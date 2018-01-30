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08:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Казанский «Зенит» разгромил волейбольный «Енисей» в матче чемпионата России

Счет игры — 3:0 в пользу казанцев.

Команда из Казани «Зенит» всухую обыграла «Енисей» в матче чемпионата России. Красноярские волейболисты уступили со счетом 0:3 (17:25, 23:25, 16:25).

Соперники показали свое преимущество уже в первом сете. Только на безответных подачах «Зенит» заработал восемь очков. Первая партия завершилась со счетом 16:25.

Во второй партии красноярцы попытались отыграться. Они повели со счетом 4:1, заставив тренера Владимира Алекно взять тайм-аут. После него «Зенит» сравнял счет. Сергей Платаненков и Алексей Спиридонов начали атаковать соперника, но команда уступила со счетом 23:25.

Отметим, что в третьей партии тайм-ауты и замены не помогли красноярцам полностью стабилизировать игру. Матч завершился со счетом 3:0.

«Мы сейчас решаем совершенно другие задачи. Поэтому были замены, которые не просились по игре. Вторая партия была интересная, но против Леона и его подачи очень тяжело», — сказал и.о. главного тренера «Енисея» Юрий Маринин.

Отметим, что самым результативным игроком матча стал доигровщик «Зенита» Мэттью Андерсон, набравший 16 очков. В составе «Енисея» 12 очков у Сергея Платаненкова.

Волейбольный «Енисей» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Зенит-Казань» является лидером чемпионата.

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