Женский белорусский волейбольный клуб примет участие в чемпионате России
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женский белорусский волейбольный клуб примет участие в чемпионате России. Такая договоренность достигнута на встрече в
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женский белорусский волейбольный клуб примет участие в чемпионате России. Такая договоренность достигнута на встрече в
Стороны условились о взаимодействии в развитии волейбола и заключили договор о дружбе и сотрудничестве. Переговоры прошли при участии председателя Наблюдательного совета БФВ Владимира Ващенко и председателя Наблюдательного совета ВФВ Николая Патрушева.
По мнению экспертов, включение белорусской женской команды в российский чемпионат позволит молодым игрокам получить необходимую игровую практику на высоком уровне, которой на данный момент недостаточно.
Планируется уже со следующего сезона пригласить белорусский клуб, который будет сформирован для участия в чемпионате России на базе «Минчанки».
Ранее в российской суперлиге принимали участие две мужские белорусские команды: минский «Строитель» и солигорский «Шахтер».