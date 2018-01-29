Женский белорусский волейбольный клуб примет участие в чемпионате России

Источник: РИА "Новости"

Стороны условились о взаимодействии в развитии волейбола и заключили договор о дружбе и сотрудничестве. Переговоры прошли при участии председателя Наблюдательного совета БФВ Владимира Ващенко и председателя Наблюдательного совета ВФВ Николая Патрушева.

По мнению экспертов, включение белорусской женской команды в российский чемпионат позволит молодым игрокам получить необходимую игровую практику на высоком уровне, которой на данный момент недостаточно.

Планируется уже со следующего сезона пригласить белорусский клуб, который будет сформирован для участия в чемпионате России на базе «Минчанки».