Самойленко: В Казани мы как семья. Даже выходные вместе проводим

Источник: РИА "Новости"

Казанское «Динамо» в третьем туре женской Лиги чемпионов одержало третью победу подряд. На сей раз дома в трёх партиях была повержена сербская «Визура». О том, как складывался матч, и о своей игре «Чемпионату» рассказала центральная блокирующая «Динамо» Анастасия Самойленко, которая в межсезонье переехала в Казань из Краснодара и стала игроком основного состава.

«Разозлились на себя и показали, кто хозяин»

— Показалось, что сложности в игре возникали исключительно из-за собственных ошибок «Динамо», намного превосходящего соперника в классе. Потеря концентрации?

— Нет, мы были сосредоточены в течение всего матча. Просто «Визура» — соперник молодой и дерзкий, они приехали в Казань биться, а не с поднятыми руками на площадку выходить. Они сумели оказать на нас давление своей игрой, которую, кстати, в каких-то моментах сумели перестроить.

— Что было в третьем сете? Разозлились сами на себя?

— Было такое. До этого допускали глупые ошибки, а нам это непозволительно. Ну и показали в последней партии, кто в доме хозяин.

— Когда разбирали игру соперника перед матчем, насколько ожидания совпали с реальностью?

— На 100 процентов. Как наш главный тренер предполагал, так они и играли. Лишь в паре моментов игроки «Визуры» действовали не так, как мы от них ждали. В атаке они попытались действовать не через центр, а через связку, и по пальцам бить. Они понимали, что в росте мы их превосходим, и зарабатывать очки можно только так, либо в аут отыгрываться.

«Теперь у нас стало получаться то, что требует тренер»

— У Евгении Старцевой изначально было задание действовать как можно быстрее?

— Именно так: от центра в края побыстрее. На самом деле, так мы пытаемся действовать с начала сезона, такую игру ставит нам Ришат Гилязутдинов. Просто теперь стало получаться, и это сразу заметно. Наша игра становится более цельной и мощной, тем более, постоянно над этим работаем. Но ещё далеко до совершенства.

— Ваша комбинация со Старцевой, когда она пасует назад, а вы прыгаете с одной ноги и вколачиваете мяч с площадку, уже стала фирменной?

— Наверное. Когда Ирина Королёва играет перед связкой, а я оказываюсь сзади связующей, то иногда Евгения выдаёт мне передачи за голову, и мне остаётся только по мячу попасть. Расчёт простой — она должна обмануть соперников, а мы должны просто сделать то, что от нас требуется.

— О «Финале четырёх» Лиги чемпионов в «Динамо» говорят?

— Конечно. Перед командой стоит именно такая задача. И мы сделаем всё, чтобы её решить.

«Проблемы со здоровьем решены. Возвращаюсь на свой уровень»

— Вы в Казани уже чувствуете себя своей?

— Да с девочками я уже давно знакома, просто не играли вместе. В Казани мы как одна семья. Даже некоторые выходные вместе проводим. Друг от друга практически ни на шаг. Здесь другие требования, другое отношение со стороны руководства.

— В Краснодаре не так было?

Нет, к сожалению, не так. И финансовые проблемы здесь не причём, это может только сплачивать. Были другие причины, но пусть это останется в прошлом.

— Ваша игра в Казани изменилась по сравнению с тем, какой была раньше?

— Конечно. Во-первых, у меня, слава богу, больше нет проблем со здоровьем, которые были раньше. В Казани меня окончательно поставили на ноги. Во-вторых, я начала бегать на передачи беспроблемно. В-третьих, я просто возвращаюсь на тот уровень игры, что был раньше.

— Сборную России возглавил новый тренер. Есть у вас шансы вернуться в национальную команду?