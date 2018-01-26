Самойленко: В Казани мы как семья. Даже выходные вместе проводим
Центральная блокирующая казанского «Динамо» — о стиле игры, ушедшей в прошлое травме и отношениях в команде.
Центральная блокирующая казанского «Динамо» — о стиле игры, ушедшей в прошлое травме и отношениях в команде.
Казанское «Динамо» в третьем туре женской Лиги чемпионов одержало третью победу подряд. На сей раз дома в трёх партиях была повержена сербская «Визура». О том, как складывался матч, и о своей игре «Чемпионату» рассказала центральная блокирующая «Динамо» Анастасия Самойленко, которая в межсезонье переехала в Казань из Краснодара и стала игроком основного состава.
«Разозлились на себя и показали, кто хозяин»
— Показалось, что сложности в игре возникали исключительно
— Нет, мы были сосредоточены в течение всего матча. Просто «Визура» — соперник молодой и дерзкий, они приехали в Казань биться, а не с поднятыми руками на площадку выходить. Они сумели оказать на нас давление своей игрой, которую, кстати, в
— Что было в третьем сете? Разозлились сами на себя?
— Было такое. До этого допускали глупые ошибки, а нам это непозволительно. Ну и показали в последней партии, кто в доме хозяин.
— Когда разбирали игру соперника перед матчем, насколько ожидания совпали с реальностью?
— На 100 процентов. Как наш главный тренер предполагал, так они и играли. Лишь в паре моментов игроки «Визуры» действовали не так, как мы от них ждали. В атаке они попытались действовать не через центр, а через связку, и по пальцам бить. Они понимали, что в росте мы их превосходим, и зарабатывать очки можно только так, либо в аут отыгрываться.
«Теперь у нас стало получаться то, что требует тренер»
— У Евгении Старцевой изначально было задание действовать как можно быстрее?
— Именно так: от центра в края побыстрее. На самом деле, так мы пытаемся действовать с начала сезона, такую игру ставит нам Ришат Гилязутдинов. Просто теперь стало получаться, и это сразу заметно. Наша игра становится более цельной и мощной, тем более, постоянно над этим работаем. Но ещё далеко до совершенства.
— Ваша комбинация со Старцевой, когда она пасует назад, а вы прыгаете с одной ноги и вколачиваете мяч с площадку, уже стала фирменной?
— Наверное. Когда Ирина Королёва играет перед связкой, а я оказываюсь сзади связующей, то иногда Евгения выдаёт мне передачи за голову, и мне остаётся только по мячу попасть. Расчёт простой — она должна обмануть соперников, а мы должны просто сделать то, что от нас требуется.
— О «Финале четырёх» Лиги чемпионов в «Динамо» говорят?
— Конечно. Перед командой стоит именно такая задача. И мы сделаем всё, чтобы её решить.
«Проблемы со здоровьем решены. Возвращаюсь на свой уровень»
— Вы в Казани уже чувствуете себя своей?
— Да с девочками я уже давно знакома, просто не играли вместе. В Казани мы как одна семья. Даже некоторые выходные вместе проводим. Друг от друга практически ни на шаг. Здесь другие требования, другое отношение со стороны руководства.
— В Краснодаре не так было?
Нет, к сожалению, не так. И финансовые проблемы здесь не причём, это может только сплачивать. Были другие причины, но пусть это останется в прошлом.
— Ваша игра в Казани изменилась по сравнению с тем, какой была раньше?
— Конечно.
— Сборную России возглавил новый тренер. Есть у вас шансы вернуться в национальную команду?
— Честно говоря, не знаю. Вадим Анатольевич (Панков. — Прим. «Чемпионата») уже сказал, что его полностью устраивает линия центральных игроков. Конечно, вернуться в главную команду хочется, но я могу обратить на себя внимание тренеров сборной только игрой.