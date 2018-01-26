Красноярские волейболистки победили чемпиона Словении в кубке ЕКВ

Волейболистки красноярского «Енисея» продолжают уверенно двигаться по сетке Кубка ЕКВ. В первом матче 1/8 финала наши девушки уверенно переиграли многократного чемпиона Словении, самую титулованную команду страны «Нова КБМ Браник». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Красноярки завладели инициативой с самого начала и уже практически не отпускали ситуацию до конца игры: плюс девять очков в первой партии и плюс пять во второй. Третий сет «Енисей» выигрывал без шансов, однако при счете 16:10 начал играть так, как будто дело уже сделано. Расслабленность могла внести интригу в игру, однако «Енисей» сумел победить — 25:22.

По словам Сергея Голотова, главного тренера красноярок, эту игру его подопечные были обязаны выигрывать.

«Первые два сета были не такие интересные, как третий. В третьей партии завязалась борьба, но произошло это из-за наших собственных ошибок», — заявил он.