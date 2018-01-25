Волейболистки «Минчанки» уступили на тай-брейке французскому «Безье» в Кубке ЕКВ

Матч на площадке соперниц белорусок продолжался два часа. Француженки благодаря атакам Джанисы Джонсон и Кристалл Риверс, уступая 3:8, перехватили инициативу, добившись победы в первой партии — 25:19.

«Минчанка» продолжила действовать остро на подаче мяча. В итоге соперницы в приеме допустили много ошибок, что позволило белорускам рассчитывать на успех.

Один из лучших матчей в карьере провела центральная блокирующая белорусского клуба Анжелика Борисевич, в ее активе 23 очка по итогам встречи.

Лишь в пятой партии, на тай-брейке, нападение волейболисток «Безье» вновь сработало удачно. Хозяева добились победы, но в ответной игре в Минске 7 февраля на площадке спорткомплекса «Уручье», по мнению специалистов, преимущество будет на стороне подопечных Виктора Гончарова.

В случае выхода в четвертьфинал Кубка ЕКВ белорусская команда встретится с екатеринбургской «Уралочкой». Команда легендарного тренера Николая Карполя победила в первой игре чешскую команду «Кралово Поле» — 3:0. Значительный вклад в успех «Уралочки» внесли две белоруски Анастасия Гарелик и Анна Климец.