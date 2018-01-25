Волейболистки «Минчанки» уступили на тай-брейке французскому «Безье» в Кубке ЕКВ
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» уступили французскому «Безье» на
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» уступили французскому «Безье» на
Матч на площадке соперниц белорусок продолжался два часа. Француженки благодаря атакам Джанисы Джонсон и Кристалл Риверс, уступая 3:8, перехватили инициативу, добившись победы в первой партии — 25:19.
«Минчанка» продолжила действовать остро на подаче мяча. В итоге соперницы в приеме допустили много ошибок, что позволило белорускам рассчитывать на успех.
Один из лучших матчей в карьере провела центральная блокирующая белорусского клуба Анжелика Борисевич, в ее активе 23 очка по итогам встречи.
Лишь в пятой партии, на
В случае выхода в четвертьфинал Кубка ЕКВ белорусская команда встретится с екатеринбургской «Уралочкой». Команда легендарного тренера Николая Карполя победила в первой игре чешскую команду «Кралово Поле» — 3:0. Значительный вклад в успех «Уралочки» внесли две белоруски Анастасия Гарелик и Анна Климец.
Мужские белорусские клубы «Строитель» и «Шахтер» проведут ответные матчи в еврокубках 31 января.