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18:20 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки «Енисея» обыграли «Браник» в первом матче 1/8 финала Кубка CEV

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Волейболистки красноярского «Енисея» обыграли словенский «Браник» в первом матче 1/8 финала Кубка CEV.

Встреча, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 3−0 (25:16, 25:20, 25:22) в пользу хозяев.

Ответная встреча в Мариборе состоится 7 февраля.

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