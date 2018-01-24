И лучшие фото из их Instagram
Волейболистки «Енисея» обыграли «Браник» в первом матче 1/8 финала Кубка CEV
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Волейболистки красноярского «Енисея» обыграли словенский «Браник» в первом матче 1/8 финала Кубка CEV.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Волейболистки красноярского «Енисея» обыграли словенский «Браник» в первом матче 1/8 финала Кубка CEV.
Встреча, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 3−0 (25:16, 25:20, 25:22) в пользу хозяев.
Ответная встреча в Мариборе состоится 7 февраля.