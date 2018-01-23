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ЖВК «Динамо» (Краснодар) победил БВК в 1-м матче 1/8 финала Кубка вызова
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Волейболистки краснодарского «Динамо» одержали победу над словацким БВК в первом матче 1/8 финала Кубка вызова.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Волейболистки краснодарского «Динамо» одержали победу над словацким БВК в первом матче 1/8 финала Кубка вызова.
Встреча, прошедшая во вторник в Краснодаре, завершилась со счетом 3−0 (25:10, 25:18, 25:15) в пользу «Динамо». В составе победительниц 15 очков набрала Мария Перепелкина.
Ответный матч состоится 7 февраля в Братиславе.