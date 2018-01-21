Красноярские волейболистки проиграли команде Карполя

Красноярский волейбольный «Енисей» проиграл «Уралочке-НТМК» из Екатеринбурга. Команда Николая Карполя была крайне заряженной на победу — именно краснояркам «Уралочка» уступила в бронзовой серии прошлого сезона.

Впрочем, легкой игра все равно не была. Если первую партию «Енисей» отдал практически без боя, то следующие команды превратили в отличное зрелище. Проиграв вторую партию в три очка, наша команда выиграла четвертую со счетом 27:25.

Казалось, психологическое преимущество перешло на сторону «Енисея». Но красноярки в этот день явно находились не в лучшем состоянии. Наталья Малых дважды ошибается в атаке, тут же на блок нарывается и Фролова — 14:20. Но все-таки наша команда едва не спаслась — 20:22. Правда, на большее ее не хватило — 21:25.