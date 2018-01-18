Гилязутдинов или Панков? ВФВ выберет главного тренера женской сборной России

Источник: РИА "Новости"

Тандем Кузюткин/Ушаков не справился

Пост главного тренера женской национальной команды освободился в конце ноября, когда был отправлен в отставку Константин Ушаков. При нем сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы-2017, проиграв в четвертьфинале турчанкам и не сумев в третий раз кряду выиграть турнир. Подготовку к Евро начал Владимир Кузюткин, который в феврале был назначен главным тренером, а Ушаков — старшим тренером.

Под руководством Кузюткина сборная России отобралась на чемпионат мира-2018, заняла девятое место из двенадцати на мировом Гран-при, а на Всемирном кубке чемпионов, где участвовали шесть команд, финишировала четвертой. Под его началом россиянки должны были выступить и на чемпионате Европы. За два дня до старта турнира ВФВ объявила о перестановках в тренерском штабе — Кузюткин и Ушаков поменялись местами. Как отметили в федерации, рокировка была плановой и предполагалась еще перед началом сезона.

На групповом этапе команда Ушакова выиграла все три матча, но испытывала проблемы на фоне нестабильной игры. В четвертьфинале сборная России и вовсе провалилась, уступив по всем статьям турецким волейболисткам (0−3). ВФВ ожидаемо признала выступление россиянок неудовлетворительным, а после рекомендации экспертного совета объявила конкурс на пост главного тренера.

Долгожданный шанс Гилязутдинова или Панкова

После объявления конкурса Панков и Гилязутдинов заявили о своем желании возглавить сборную, и экспертный совет ВФВ рекомендовал их на пост главного тренера. Сейчас Панков и Гилязутдинов одни из самых авторитетных и опытных волейбольных специалистов страны. Оба тренера прошли школу Николая Карполя в «Уралочке», оба раньше уже претендовали на пост главного тренера женской сборной России, но ВФВ предпочитала им других специалистов.

При Гилязутдинове казанское «Динамо» собрало россыпь трофеев, среди которых в том числе победы в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира. Гилязутдинов умеет давать результат здесь и сейчас со сложившимися звездами, которых еще нужно суметь объединить в один коллектив. В первой сборной России он уже работал, но в качестве старшего тренера. В 2009 году Гилязутдинов был помощником Кузюткина на Гран-при, где российские волейболистки заняли второе место.

Панков давно зарекомендовал себя как специалист, у которого прогрессируют молодые игроки, а его «Заречье» стало кузницей кадров для главной команды страны. С 2014 года он отвечает за подготовку резерва в женском российском волейболе. При этом Панков уже тренировал первую сборную России, но только месяц и в качестве временного сменщика после отставки Джованни Капрары в 2008 году. Тогда Панков по итогам отборочного турнира вывел сборную в финальную часть Гран-при-2009, но президиум ВФВ утвердил главным тренером не его, а Кузюткина.