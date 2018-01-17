Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети
Орешкин: в ближайшие год-два российская жизнь сильно изменится
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм Дакс1
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз4
Монреаль Канадиенс1
Футбол. Зарубежный
17.01
ПСЖ8
Дижон0
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Футбол. Зарубежный
17.01
Генгам0
Лион2
Футбол. Зарубежный
17.01
Анже3
Труа1
Футбол. Зарубежный
17.01
Амьен1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
17.01
Лилль1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
17.01
Метц3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
17.01
Тулуза1
Нант1
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17.01
Ак Барс2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
17.01
Нефтехимик1
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
17.01
СочиБ1
Слован2
Все события
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?
Медведева vs Загитова: кто королева льда?
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
18Матч Звезд КХЛ в Астане
17 января, источник: БЕЛТА

Волейболисты минского «Строителя» уступили в гостях турецкому «Мили Пьянго» в первом матче 1/8 финала Кубка вызова

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского «Строителя» уступили в гостях турецкому «Мили Пьянго» со счетом 0:3 (21:25, 15:25, 19:25) в первом матче 1/8 финала Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, состоявшемся в Анкаре, белорусский клуб пытался захватить инициативу со стартовых розыгрышей и лидировал — 16:14, но после технического перерыва белорусы провели неудачный отрезок и уже уступали — 17:21. Далее соперники из Турции перехватили инициативу и добились победы. Наиболее результативным игроком стал диагональный «Мили Пьянго» из Эстонии Оливер Вено — 16 очков. У «Строителя» лучшими в нападении стали Дмитрий Шоркин и Константин Панасенко — по 11 баллов. Не совсем удачную игру провел финский легионер минчан Никлас Сеппанен, сорвавший прием мяча.

Ответный поединок между этими командами состоится 31 января в минском спорткомплексе «Уручье». В этот же день в Кубке ЕКВ сыграет на выезде во Франции с «Монпелье» солигорский «Шахтер», уступивший соперникам ранее — 1:3.

В Кубке вызова минский «Строитель» в 2015 году добился самого высокого результата для белорусских волейбольных клубов и вышел в полуфинал турнира.

 Ядвигу Поплавскую в Минске сбила машина
Овощное рагу из кабачков с картофелем - простой рецепт
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?
Медведева vs Загитова: кто королева льда?
Дзюбу зовут в «Енисей»: обзор главных трансферных слухов среды
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
Претенденты на поездку в Пхенчхан выступят на КМ в Антхольце
«ПСЖ» забил восемь голов «Дижону», Неймар оформил покер
«Эспаньол» победил «Барселону» в дерби, Месси не забил пенальти
Спорт-Экспресс
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
Покупатели сконцентрировались на новостройках
В Совфеде предложили ввести курортный сбор в малых исторических городах
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь