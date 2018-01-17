Волейболисты минского «Строителя» уступили в гостях турецкому «Мили Пьянго» в первом матче 1/8 финала Кубка вызова

В матче, состоявшемся в Анкаре, белорусский клуб пытался захватить инициативу со стартовых розыгрышей и лидировал — 16:14, но после технического перерыва белорусы провели неудачный отрезок и уже уступали — 17:21. Далее соперники из Турции перехватили инициативу и добились победы. Наиболее результативным игроком стал диагональный «Мили Пьянго» из Эстонии Оливер Вено — 16 очков. У «Строителя» лучшими в нападении стали Дмитрий Шоркин и Константин Панасенко — по 11 баллов. Не совсем удачную игру провел финский легионер минчан Никлас Сеппанен, сорвавший прием мяча.