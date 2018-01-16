Алекно: Как нам удаётся оставаться в такой форме? У «Зенита» супертренер главный

«Доволен и настроем, и результатом. Была пара моментов, которые принесли положительные эмоции всей команде. Например, когда Макс Михайлов забил после защиты. Это дорогого стоит. Редко бывает, когда всё получается и команда играет с таким удовольствием, как сегодня. Как нам удаётся оставаться в такой хорошей форме, несмотря на бешеный график? У «Зенита» супертренер главный, просто творит чудеса!