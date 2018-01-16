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16 января, источник: Чемпионат.com

Алекно: Как нам удаётся оставаться в такой форме? У «Зенита» супертренер главный

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над польским «Ястшембски Венгелем» со счётом 3:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

«Доволен и настроем, и результатом. Была пара моментов, которые принесли положительные эмоции всей команде. Например, когда Макс Михайлов забил после защиты. Это дорогого стоит. Редко бывает, когда всё получается и команда играет с таким удовольствием, как сегодня. Как нам удаётся оставаться в такой хорошей форме, несмотря на бешеный график? У «Зенита» супертренер главный, просто творит чудеса!

Что касается отсутствия Фердинандо де Джорджи на тренерском мостике соперников, то мы готовились и разбирали команду, а не тренера. Если честно, не интересовались проблемами соперника. Думаю, Де Джорджи ожидает нас в Польше, — приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».

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