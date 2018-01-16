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16 января, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» уступили в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ французскому «Монпелье»

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» уступили в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ французскому «Монпелье» со счетом 1:3 (10:25, 16:25, 28:26, 19:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, состоявшемся в могилевском спорткомплексе «Олимпиец», гости имели преимущество со старта встречи. Белорусская команда не справилась с приемом мяча после подачи соперников и неуверенно действовала в атаке. Лишь в третьей партии усилиями нападающих Владимира Жигмонта и Андрея Радюка «Шахтер» сумел перехватить инициативу, но в заключительном, четвертом сете удача была на стороне лидеров французского клуба. Самым результативным игроком встречи стал Жан Патри — 20 очков, у хозяев — Владимир Жигмонт (19 баллов).

«В первом матче еврокубка мы не слишком удачно действовали в нападении, не совсем четко сыграли в защите. Лишь в третьей партии немного показали свою игру, но для победы над таким сильным соперником этого недостаточно. У нас сложный отрезок в январе и в национальном чемпионате, и на международной арене. Отчаиваться не стоит, в повторной встрече во Франции постараемся показать более зрелищную игру, — отметил главный тренер «Шахтера» Виктор Бекша.

Ответный поединок 1/8 финала Кубка ЕКВ состоится в Монпелье 31 января.

Другой белорусский клуб «Строитель» 17 января продолжит борьбу в Кубке вызова на стадии 1/8 финала. В Анкаре подопечные Александра Сингаевского сыграют с «Мили Пьянго». Начало матча в 20.00.

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