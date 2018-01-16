Волейболисты «Шахтера» уступили в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ французскому «Монпелье»

В матче, состоявшемся в могилевском спорткомплексе «Олимпиец», гости имели преимущество со старта встречи. Белорусская команда не справилась с приемом мяча после подачи соперников и неуверенно действовала в атаке. Лишь в третьей партии усилиями нападающих Владимира Жигмонта и Андрея Радюка «Шахтер» сумел перехватить инициативу, но в заключительном, четвертом сете удача была на стороне лидеров французского клуба. Самым результативным игроком встречи стал Жан Патри — 20 очков, у хозяев — Владимир Жигмонт (19 баллов).

«В первом матче еврокубка мы не слишком удачно действовали в нападении, не совсем четко сыграли в защите. Лишь в третьей партии немного показали свою игру, но для победы над таким сильным соперником этого недостаточно. У нас сложный отрезок в январе и в национальном чемпионате, и на международной арене. Отчаиваться не стоит, в повторной встрече во Франции постараемся показать более зрелищную игру, — отметил главный тренер «Шахтера» Виктор Бекша.