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15 января, источник: Р-Спорт

Соколова: Финансовая ситуация в краснодарском «Динамо» налаживается

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Финансовая ситуация в краснодарском волейбольном клубе «Динамо» налаживается, зарплата выплачивается, сообщила РИА Новости доигровщица команды, двукратная чемпионка мира Любовь Соколова.

Источник: РИА "Новости"

В ноябре 2017 года сообщалось о том, что игроки, тренерский штаб и персонал «Динамо» не получают зарплату три месяца.

«Сейчас команда находится в хорошей управляемой финансовой ситуации. Всё налаживается в “Динамо”, зарплата у нас выплачивается. До Нового года была выплачена, всё хорошо у нас. Все в “Динамо” стараются для того, чтобы клуб существовал», — сказала Соколова.

«Динамо» 13 января одержало первую победу в чемпионате России, обыграв дома санкт-петербургскую «Ленинградку» (3−2). Ранее краснодарские волейболистки вышли в 1/8 финала Кубка вызова, дважды победив австрийский «ЮВС Холдинг» (Грац).

«Команда у нас на подъеме после победы в Кубке вызова и победы над “Ленинградкой”. Радости было много, все-таки первый выигранный матч в чемпионате России в этом сезоне. Это только поможет нашей команде в дальнейшем. Главный тренер Константин Ушаков, конечно же, большой молодец. В тяжелые периоды команда выстояла, выдержала при нем и переломила ситуацию. Уверена, сейчас “Динамо” начнет пожинать плоды работы под руководством Ушакова», — отметила Соколова.

«Я вернулась в команду для того, чтобы помочь и сделать для краснодарского «Динамо» как можно больше. Сейчас я травмировалась, к сожалению. Я восстанавливаюсь и, как только вернусь в игровую форму, буду дальше продолжать выступать за «Динамо», — добавила собеседница агентства.

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