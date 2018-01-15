Соколова: Финансовая ситуация в краснодарском «Динамо» налаживается

Источник: РИА "Новости"

В ноябре 2017 года сообщалось о том, что игроки, тренерский штаб и персонал «Динамо» не получают зарплату три месяца.

«Сейчас команда находится в хорошей управляемой финансовой ситуации. Всё налаживается в “Динамо”, зарплата у нас выплачивается. До Нового года была выплачена, всё хорошо у нас. Все в “Динамо” стараются для того, чтобы клуб существовал», — сказала Соколова.

«Динамо» 13 января одержало первую победу в чемпионате России, обыграв дома санкт-петербургскую «Ленинградку» (3−2). Ранее краснодарские волейболистки вышли в 1/8 финала Кубка вызова, дважды победив австрийский «ЮВС Холдинг» (Грац).

«Команда у нас на подъеме после победы в Кубке вызова и победы над “Ленинградкой”. Радости было много, все-таки первый выигранный матч в чемпионате России в этом сезоне. Это только поможет нашей команде в дальнейшем. Главный тренер Константин Ушаков, конечно же, большой молодец. В тяжелые периоды команда выстояла, выдержала при нем и переломила ситуацию. Уверена, сейчас “Динамо” начнет пожинать плоды работы под руководством Ушакова», — отметила Соколова.