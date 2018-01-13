У них были совершенно разные судьбы.
Спиридонов оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение
Доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов наказан за неспортивное поведение в матче 18-го тура суперлиги.
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Доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов наказан за неспортивное поведение в матче 18-го тура суперлиги.
Сам игрок рассказал об это в своем Твиттере.
Спиридонов оштрафован на 50 тысяч рублей и вынужден будет пропустить матч 19-го тура.