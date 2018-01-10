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Калиф на час: «Белогорье» вернуло лидерство «Зениту»
«Советский спорт» — о матче 18-го тура Суперлиги, в котором «Белогорье» проиграло московскому «Динамо» (0:3).
«Советский спорт» — о матче 18-го тура Суперлиги, в котором «Белогорье» проиграло московскому «Динамо» (0:3).
ЛИДЕРЫ
В Москву белгородский клуб приехал в качестве лидера чемпионата России, чего не было довольно давно. Первая строчка в последние годы ассоциируется только с казанским «Зенитом». Но подопечные Владимира Алекно как раз в прошлом туре проиграли белгородцам и команды поменялись местами.
Причем не сказать, что в той игре игроки «Белогорья» превзошли себя. Хороши были Дмитрий Мусэрский и Ян Ерещенко. Оба творили чудеса в атаке. Сергей Гранкин порой заигрывался, а Константин Бакун реализовал лишь 40% атак.
Но опьяненные победами игроки «Зенита» дали сопернику показать свои лучшие качества и, в целом, ни один игрок «Белогорья» матч не провалил. Напротив доигровщик казанцев Мэтью Андерсон. Американец уже второй сезон сам не свой. Он набрал лишь шесть очков. В решающих же моментах подвел Максим Михайлов. Видимо, уже не хватало сил работать за «того парня».
ТРАВМА
«Динамо» в прошлом туре же одержало убедительную победу над новосибирским «Локомотивом», чем подставило под вопрос квалификацию наставника сибирского клуба Пламена Константинова.
Москвичи из матча в матч показывали, что набирают форму и становятся угрозой для любого соперника. Первые проблемы игроки «Динамо» доставили «Белогорью» в первой партии. Равная борьба на протяжении большей части сета перешла в стремительный победный рывок в концовке.
Вторую партию москвичи начали с тем же азартом, заработав солидное преимущество уже на старте. Омрачила игру травма доигровщика Юрия Бережко. Ставя блок, он приземлился на ногу Дмитрия Щербинина и покинул площадку только при помощи одноклубников. Но своего преимущества динамовцы не растеряли.
ДИАГОНАЛЬНЫЕ
В середине третьей партии на подачу вышел Алексей Остапенко и настолько усложнил жизнь в приеме гостям, что разрыв в счете достиг пяти очков. Казалось, что интрига умерла. И тут
Белгородцы создали на площадке
Более того, сам Мусэрский остался на площадке даже когда перешел на заднюю линию после своей подачи. Именно на ней белгородцы сумели догнать соперника, а «Малыш» продолжил свои атаки уже с задней линии. То есть Белгород играл без либеро. Причем в приеме Дмитрий сыграл превосходно — идеально доведя до связующего несколько мячей.
Разбираться с такими загадками динамовцам стало тяжело, а гости даже вышли вперед, но в упорной концовке сначала здорово проявился себя Павел Круглов, а затем на подачу вновь вышел Остапенко. Он и завершил матч эйсом, направив мяч в Мусэрского.
Таким образом, лишь один тур «Белогорье» провело в качестве лидера чемпиона. На первое место вновь вернулся «Зенит», который без труда одержал победу в Новом Уренгое над «Факелом».