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10 января, источник: Советский спорт

Калиф на час: «Белогорье» вернуло лидерство «Зениту»

«Советский спорт» — о матче 18-го тура Суперлиги, в котором «Белогорье» проиграло московскому «Динамо» (0:3).

ЛИДЕРЫ

В Москву белгородский клуб приехал в качестве лидера чемпионата России, чего не было довольно давно. Первая строчка в последние годы ассоциируется только с казанским «Зенитом». Но подопечные Владимира Алекно как раз в прошлом туре проиграли белгородцам и команды поменялись местами.

Причем не сказать, что в той игре игроки «Белогорья» превзошли себя. Хороши были Дмитрий Мусэрский и Ян Ерещенко. Оба творили чудеса в атаке. Сергей Гранкин порой заигрывался, а Константин Бакун реализовал лишь 40% атак.

Но опьяненные победами игроки «Зенита» дали сопернику показать свои лучшие качества и, в целом, ни один игрок «Белогорья» матч не провалил. Напротив доигровщик казанцев Мэтью Андерсон. Американец уже второй сезон сам не свой. Он набрал лишь шесть очков. В решающих же моментах подвел Максим Михайлов. Видимо, уже не хватало сил работать за «того парня».

ТРАВМА

«Динамо» в прошлом туре же одержало убедительную победу над новосибирским «Локомотивом», чем подставило под вопрос квалификацию наставника сибирского клуба Пламена Константинова.

Москвичи из матча в матч показывали, что набирают форму и становятся угрозой для любого соперника. Первые проблемы игроки «Динамо» доставили «Белогорью» в первой партии. Равная борьба на протяжении большей части сета перешла в стремительный победный рывок в концовке.

Вторую партию москвичи начали с тем же азартом, заработав солидное преимущество уже на старте. Омрачила игру травма доигровщика Юрия Бережко. Ставя блок, он приземлился на ногу Дмитрия Щербинина и покинул площадку только при помощи одноклубников. Но своего преимущества динамовцы не растеряли.

ДИАГОНАЛЬНЫЕ

В середине третьей партии на подачу вышел Алексей Остапенко и настолько усложнил жизнь в приеме гостям, что разрыв в счете достиг пяти очков. Казалось, что интрига умерла. И тут какой-то невероятный трюк проделал тренерский штаб гостей.

Белгородцы создали на площадке какой-то упорядоченный хаос — подобие женской сумочки, в которой все есть, но ничего не найти. Одновременно в игре оказались все имеющиеся в наличие диагональные — Константин Бакун, Максим Жигалов и Роман Данилов. И это не считая Дмитрия Мусэрского, который так же может сыграть на этой позиции.

Более того, сам Мусэрский остался на площадке даже когда перешел на заднюю линию после своей подачи. Именно на ней белгородцы сумели догнать соперника, а «Малыш» продолжил свои атаки уже с задней линии. То есть Белгород играл без либеро. Причем в приеме Дмитрий сыграл превосходно — идеально доведя до связующего несколько мячей.

Разбираться с такими загадками динамовцам стало тяжело, а гости даже вышли вперед, но в упорной концовке сначала здорово проявился себя Павел Круглов, а затем на подачу вновь вышел Остапенко. Он и завершил матч эйсом, направив мяч в Мусэрского.

Таким образом, лишь один тур «Белогорье» провело в качестве лидера чемпиона. На первое место вновь вернулся «Зенит», который без труда одержал победу в Новом Уренгое над «Факелом».

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