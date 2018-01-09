Стамбул решит всё: «Динамо» проиграло матч Лиги чемпионов в Москве
Московское «Динамо» в ключевом матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» слишком много ошибалось и покинуло площадку, выиграв лишь один сет.
Московское «Динамо» в ключевом матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» слишком много ошибалось и покинуло площадку, выиграв лишь один сет.
Битва чемпионов мира
Матч второго тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов во многом был решающим для московского «Динамо». Команде Зорана Терзича не слишком повезло со жребием, и в одном квартете с мощными турецкими клубами важно набирать очки на родной площадке, где есть комфортные условия и поддержка зрителей, которой нет у гостевых команд.
«Динамо» из Москвы прекрасно стартовало в Лиге чемпионов, обыграв в гостях польский «Лодзь» со счётом 3:0. Но в условиях жёстких критериев выхода в
«Динамо» по итогам недавнего тура чемпионата России запаслось позитивными эмоциями, легко взяв реванш у «Енисея» — 3:0. Но «Галатасарай» всё же выглядел куда более серьёзным соперником. Поклонники сборной России отметили присутствие в основном составе турецкой дружины Татьяны Кошелевой, а болельщики со стажем наверняка удивились, увидев на площадке опытную Гюлер Неслихан. Обе волейболистки, как показала игра, на площадку вышли не зря.
Обескуражены и побеждены
Начало встречи получилось для хозяек обескураживающим. Турчанки быстро адаптировались к несложной подаче россиянок и начали набирать одно очко за другим. Зорану Терзичу пришлось взять
К радости собравшихся на трибунах болельщиков, «Динамо» постепенно подтягивалось к соперницам. У российской команды начал работать блок: если уж не получалось сразу набрать очко в защите, то хотя бы выходило смягчить атаку турчанок. Потихоньку разыгрывались и Столярова с Гончаровой. В
Минус десять
Встряхнуть свою команду в перерыве у Зорана Терзича не вышло. Подача «Динамо» не осложняла «Галатасараю» жизнь, а обратно летели, казалось, пушечные ядра — та же Неслихан заработала два эйса подряд. Россиянки никак не могли нащупать свою игру, а потому явно были расстроены тем, что происходит. Ошибок было всё больше, а Терзич выглядел всё мрачнее. Сразу после первой паузы он взял
Спасти вторую партию в концовке, пожалуй, было невозможно. Зато можно и нужно было настроить собственную игру, попытаться очистить и смазать свои главные орудия перед третьим сетом.
Возвращение в игру
В третьем сете «Динамо» впервые в матче повело в счёте: сначала 1:0, а потом и 4:1 — все четыре мяча забила Наталья Кроткова, вышедшая на замену по ходу второго сета: дважды обыграла блок, дважды блестяще подала. Правда, коренной перелом в игру ей внести не удалось: турчанки быстро вернулись в игру, выбросив из головы лёгкую победу во второй партии. В составе «Галатасарая» солировали Кошелева и Неслихан, и к перерыву гостьи уже были впереди — 8:7.
Однако борьбу соперницам «Динамо»
Усилия связки Бабешина — Любушкина, набравшей целую серию очков, и Кротковой, классно игравшей на блоке, позволяли не просто сохранить интригу вплоть до самой концовки, но и выйти вперёд — 22:20. Несколько отличных розыгрышей придали сил российской команде: наши девушки атаковали вдохновенно, мощно, разнообразно, и турчанки слегка растерялись. У «Динамо» было три сетбола, но «Галатасарай» сжёг два из них своим блоком. Однако третьим Гончарова воспользовалось сполна. Московская команда вернулась в игру — 25:23.
Спастись не получилось
Четвёртая партия началась очень ровно: команды атаковали стремительно и набирали очко по очереди. Изменил ситуацию выход на подачу Неслихан: турчанка последовательно обстреляла трёх принимающих игроков «Динамо», помогла «Галатасараю» набрать три очка подряд и заработать отрыв к техническому
В отличие от третьего сета турчанки практически прекратили ошибаться, а у россиянок, напротив, получалось далеко не всё. Ко второй паузе преимущество «Галатасарая» осталось двукратным — 16:8. Дожимать «Динамо» взялась Неслихан, которая и ловко обманывала соперниц, закидывая мяч в пятую зону, и подавала навылет. Россиянки выдали удачный отрезок, сократив отставание с десяти мячей до шести, но вовремя взятый
«Динамо», проиграв в родных стенах, значительно усложнило себе выход в