Стамбул решит всё: «Динамо» проиграло матч Лиги чемпионов в Москве

Источник: РИА "Новости"

Битва чемпионов мира

Матч второго тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов во многом был решающим для московского «Динамо». Команде Зорана Терзича не слишком повезло со жребием, и в одном квартете с мощными турецкими клубами важно набирать очки на родной площадке, где есть комфортные условия и поддержка зрителей, которой нет у гостевых команд.

«Динамо» из Москвы прекрасно стартовало в Лиге чемпионов, обыграв в гостях польский «Лодзь» со счётом 3:0. Но в условиях жёстких критериев выхода в плей-офф, когда даже второе место ничего не гарантирует, не полячки, а турчанки были главными соперницами россиянок. Две стамбульские команды «Вакифбанк» и «Галатасарай» встречали друг с другом в первом туре. «Галатасарай» уступил со счётом 1:3 и, конечно, горел желанием реабилитироваться перед своими болельщиками и поскорее разжиться первыми очками на групповом этапе.



«Динамо» по итогам недавнего тура чемпионата России запаслось позитивными эмоциями, легко взяв реванш у «Енисея» — 3:0. Но «Галатасарай» всё же выглядел куда более серьёзным соперником. Поклонники сборной России отметили присутствие в основном составе турецкой дружины Татьяны Кошелевой, а болельщики со стажем наверняка удивились, увидев на площадке опытную Гюлер Неслихан. Обе волейболистки, как показала игра, на площадку вышли не зря.

Обескуражены и побеждены

Начало встречи получилось для хозяек обескураживающим. Турчанки быстро адаптировались к несложной подаче россиянок и начали набирать одно очко за другим. Зорану Терзичу пришлось взять тайм-аут уже при счёте 1:5 и потребовать максимально усложнить соперницам приём. После перерыва «Динамо» сумело набрать пару очков, причём одно из них подарила россиянкам Кошелева, атаковавшая в аут. Но в целом к первому техническому перерыву мало что изменилось: «Галатасарай» по-прежнему не испытывал проблем в приёме и уверенно вёл — 8:4.



К радости собравшихся на трибунах болельщиков, «Динамо» постепенно подтягивалось к соперницам. У российской команды начал работать блок: если уж не получалось сразу набрать очко в защите, то хотя бы выходило смягчить атаку турчанок. Потихоньку разыгрывались и Столярова с Гончаровой. В какой-то момент «Динамо» даже оказалось на минимальном расстоянии от соперниц, но ко второй паузе на табло после пары ошибок стало 13:16. В составе «Галатасарая» «зажигала» 35-летняя Неслихан, и отлично принимающая, и здорово атакующая, и в концовке всё вернулось к тем же «плюс четыре», которые были на старте партии — 25:21.

Минус десять

Встряхнуть свою команду в перерыве у Зорана Терзича не вышло. Подача «Динамо» не осложняла «Галатасараю» жизнь, а обратно летели, казалось, пушечные ядра — та же Неслихан заработала два эйса подряд. Россиянки никак не могли нащупать свою игру, а потому явно были расстроены тем, что происходит. Ошибок было всё больше, а Терзич выглядел всё мрачнее. Сразу после первой паузы он взял тайм-аут, потом заменил Ветрову на Бабешину, рассчитывая, что «Динамо» прибавит в скорости и станет больше атаковать первым темпом. Акценты в игре хозяек действительно чуть поменялись, но турчанки очень легко набирали свои очки — 16:7.



Спасти вторую партию в концовке, пожалуй, было невозможно. Зато можно и нужно было настроить собственную игру, попытаться очистить и смазать свои главные орудия перед третьим сетом. Во-первых, речь шла о блоке. Во-вторых — об атаке Гончаровой. Доводка у «Динамо» получалась не лучшим образом, а потому во втором сете Наталья была практически незаметна. В-третьих — о настрое и эмоциях. Даже проигрывая «минус десять», россиянки выиграли несколько затяжных розыгрышей, подняли несколько мертвых мячей — всё это добавляло хоть каплю позитива в столь сложной ситуации, ведь второй сет «Галатасарай» выиграл легко — 25:18.

Возвращение в игру

В третьем сете «Динамо» впервые в матче повело в счёте: сначала 1:0, а потом и 4:1 — все четыре мяча забила Наталья Кроткова, вышедшая на замену по ходу второго сета: дважды обыграла блок, дважды блестяще подала. Правда, коренной перелом в игру ей внести не удалось: турчанки быстро вернулись в игру, выбросив из головы лёгкую победу во второй партии. В составе «Галатасарая» солировали Кошелева и Неслихан, и к перерыву гостьи уже были впереди — 8:7.

Однако борьбу соперницам «Динамо» всё-таки навязало. Подопечные Терзича чуть усложнили подачу, и турчанки перестали атаковать на удобных мячах. Правда, Кошелева у сетки забивала с любых мячей и на любых блоках — её эффективность приближалась к ста процентам. Можно было предположить, что команда, которая вырвется вперёд ко второму техническому перерыву, сможет выиграть и весь сет. И, к сожалению, к паузе инициативу перехватили турчанки — 16:14.



Усилия связки Бабешина — Любушкина, набравшей целую серию очков, и Кротковой, классно игравшей на блоке, позволяли не просто сохранить интригу вплоть до самой концовки, но и выйти вперёд — 22:20. Несколько отличных розыгрышей придали сил российской команде: наши девушки атаковали вдохновенно, мощно, разнообразно, и турчанки слегка растерялись. У «Динамо» было три сетбола, но «Галатасарай» сжёг два из них своим блоком. Однако третьим Гончарова воспользовалось сполна. Московская команда вернулась в игру — 25:23.

Спастись не получилось