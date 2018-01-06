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Волейболисты РФ квалифицировались на чемпионат Европы U18
Юниорская сборная России по волейболу квалифицировалась на чемпионат Европы U18 (спортсмены не старше 2001 года рождения).
Юниорская сборная России по волейболу квалифицировалась на чемпионат Европы U18 (спортсмены не старше 2001 года рождения).
Подопечные Михаила Николаева выиграли все три матча отборочного турнира в группе F, не отдав соперникам из команд Кипра, Словении и Польши ни одного сета.
Самым результативным в составе сборной России в матче 3-го тура с Польшей стал доигровщик Омар Курбанов, набравший 15 очков. 14 баллов принёс команде диагональный Корней Эннс, 12 очков на счету доигровщика Станислава Антонова.
Волейбол. Чемпионат Европы U18. Квалификация. Мужчины. Витязево, Краснодарский край
Группа F. 3-й тур
Россия — Польша — 3:0 (25:18, 25:20, 25:23).